Johannes Henne neuer CDU-Fraktionsvize im Kreistag

Die CDU-Fraktion im Kreistag des Bodenseekreises hat sich im Rahmen einer Klausurtagung in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung am Comer See auf die bevorstehende Kreistagswahl 2024 eingestimmt.

Im Fokus stand die ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung im Bodenseekreis, mit einem Vortrag von Germar Büngener, dem Vorsitzenden der Kreisärzteschaft.

Der Fraktionsvorsitzende Georg Riedmann sprach von „sehr produktiven Tagen, in denen wir viele gute Ideen und Impulse für die relevanten Themen des Kreises und die künftige politische Arbeit unserer Fraktion sammeln konnten.“

Johannes Henne löst Manuel Plösser ab.

Bei den anschließenden Fraktionswahlen wurde Johannes Henne, Bürgermeister von Immenstaad, zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er löst damit den langjährigen Stellvertreter Manuel Plösser (Friedrichshafen) ab, der weiterhin engagiert als Mitglied der Fraktion mitarbeiten wird.

Fabian Meschenmoser, Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal, ersetzt als Kassier künftig Edgar Lamm, den Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen. Georg Riedmann spricht von einer „weiteren Verjüngung des Vorstandes“.