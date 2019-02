Johanna Muro wird Schwäbische Jugendmeisterin

Für die Jugend- und Aktivenläufer des Skiverbandes Baden-Württemberg sind am vergangenen Wochenende die Alpinen Verbandsmeisterschaften auf dem Programm gestanden. Sie wurden in Zöblen im Tannheimer Tal auf anspruchsvollem Gelände bei strahlendem Sonnenschein und guten Pistenverhältnissen ausgetragen. Vom SC Schnetzenhausen gingen Johanna Muro und Alisa Kopp an den Start und holten Podestplätze.

124 Rennläufer kämpften um die Meistertitel des Schwäbischen sowie des Schwarzwälder Skiverbandes. Die Wertung zählte gleichzeitig zur Rennserie um den Skiliga-Pokal Baden-Württemberg. Am Samstag beim Riesenslalom gelang Johanna im ersten Durchgang ein solider Lauf, in der Altersklasse U18 lag sie in Führung. Im zweiten Durchgang konnte sie sich nochmals steigern. Durch einen fehlerfreien, risikoreichen Lauf war sie am Ende schnellste Jugendläuferin der Klasse U18 und U21 und gewann den Titel der Schwäbischen Jugendmeisterin. Im Gesamtklassement belegte sich den achten Platz.

Alisa Kopp fuhr in der Klasse U18 auf den dritten Platz, gesamt Rang 17. Und im Slalom am Sonntag wurde sie ebenfalls Dritte in ihrer Klasse.