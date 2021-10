Johanna Kneer trainiert mit Fischbacher Karatekas

Das Trainingsangebot der Fischbacher richtet sich an Freizeit-, Breiten- und Leistungssportler. Das Dojo Fischbach bietet seit 45 Jahren Karatekurse am Bodensee. Weitere Informationen gibt es im Internet unter:

Jeweils viele Teilnehmer sind zu den beiden vom Karate-Dojo Fischbach organisierten Spezialtrainings mit Johanna Kneer und Lazar Boskovic gekommen. Bei beiden Trainingseinheiten stand laut Mitteilung das Kumite (Zweikampf) im Fokus.

Boskovic begeisterte die Fischbacher Karatekas laut Mitteilung mit einem gut abgestimmten Training, eindrucksvollen Technikdemonstrationen „sowie nicht zuletzt durch seine sympathische Persönlichkeit“, wie die Fischbacher schreiben. Boskovic kann auf eine 35-jährige Karatekarriere zurückblicken, wurde mehrfacher deutscher Meister, 2000 Weltmeister im Kumite (bis 65 kg) und 2002 Vize-Weltmeister. Spezialtrainings und Lehrgänge mit dem heutigen Landestrainer des Karateverbands Baden-Württemberg gibt es schon länger beim Karate-Dojo Fischbach.

Für die Ravensburger Spitzenathletin Johanna Kneer war ihre Trainingseinheit eine Premiere in Fischbach. In 90 Minuten vermittelte sie drei Varianten der Befreiung aus einer beim Kumite häufig vorkommenden „Clinch-Situation“ mit anschließendem Konter. Die erfolgreiche Kämpferin des KJC Ravensburg gab den Teilnehmern zahlreiche individuelle Tipps. Kneer wurde in ihrer Karriere bereits Jugendweltmeisterin, US-Open-Gewinnerin, U21-Europameisterin, Europameisterin mit der Mannschaft (Kumite) und mehrfach deutsche Meisterin.

Beide Spezialtrainings gab es in Fischbach, damit Sportler aus dem Verein „Athleten und hochrangige Trainer des Deutschen Karateverbandes live erleben“ können, wie es in der Mitteilung heißt. Der nächste sportliche Höhepunkt soll der Kata-Speziallehrgang mit Philip Jüttner am Samstag, 30. Oktober, sein.