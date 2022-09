Jobben für den guten Zweck: Sozialminister Lucha wirbt für Aktionstag an Häfler Schule

Bei dem Projekt „Mitmachen Ehrensache“ geht es um freiwilliges Engagement und Berufsorientierung. Die Jugendlichen arbeiten am Montag, 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamts, oder an einem Tag in der Woche um den 5. Dezember, bei Arbeitgebern ihrer Wahl. Ihr Lohn wird für selbst ausgewählte gute Zwecke gespendet. Besonders engagierte Jugendliche können sich am Mittwoch, 26. Oktober, im Jugendzentrum Molke zu Botschafterinnen und Botschaftern ausbilden lassen. Sie bewerben dann die Aktion und beteiligen sich an der Organisation vor Ort. Schulen und Träger der Jugendarbeit können sich an der Aktion beteiligen und sie gemeinsam mit engagierten Schülerinnen und Schülern unterstützen.

Weitere Infos und Kontakt über das Aktionsbüro Bodenseekreis bei Nadja Gauß, Madeleine Matheis oder Simone Riedl. Telefon: 07541 / 204 -5996 oder - 5605 oder -5740. Weitere Infos per E-Mail: bodenseekreis@mitmachen-ehrensache.de oder im Internet unter www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/mitmachen-ehrensache/