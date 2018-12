Der Erste Landesbeamte Joachim Kruschwitz, der eigentlich mit erstem Namen Alfred heißt, ist am Mittwoch in der Kreistagssitzung von Landrat Lothar Wölfle exakt 30 Jahre nach seinem ersten Auftritt im Kreistag in den Ruhestand verabschiedet worden.

Lothar Wölfle nannte ihn einen Grandseigneur des Katastrophenschutzes, schätzte ihn als Innenminister des Landratsamtes, lobte ihn auch als Mister KIRU – abgeleitet von KIRU, Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm – und würdigte seine Verdienste als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Auch wenn er sich nicht immer an Vorgaben gehalten habe, wie nach dem ersten Skiunfall nicht mehr Ski zu fahren, so fand Wölfle viele gute Worte, die Arbeit von Kruschwitz zu würdigen, ohne dabei die ein oder andere Meinungsverschiedenheit zwischen den Beiden außer acht zu lassen – dienstlich, versteht sich. Auch seine Korrektheit lobte Wölfle. Kruschwitz hatte ein ihm von Landrat Siegfried Thann zum 50. Geburtstag geschenktes Bild pflichtgemäß der Verwaltungsaufsicht gemeldet und die hatte es ihm nicht erlaubt, anzunehmen. Also kaufte Joachim Kruschwitz sich dieses Bild selbst. Dann bekam er von Thann den Betrag persönlich überreicht, weil Siegfried Thann es „nicht einsehen konnte, dass meine Mitarbeiter sich ihre Geschenke selbst kaufen.

Joachim Kruschwitz dankte dem Kreisrat, dem Landrat und vor allem seinen Mitarbeitern, die „stets hoch engagiert und weit über die gesetzlich vorgeschriebene Zeit gearbeitet haben“. Er war bei seinem ersten Auftritt im Kreistag gefragt worden, ob er denn auch im Bodenseekreis bleiben wolle. Das hat er damals zumindest für die ersten fünf Jahre bejaht. Jetzt sagte er: „Wer hier einmal Wurzeln geschlagen hat, geht nicht wieder weg.“