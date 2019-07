Joachim Kruschwitz als Präsident wiedergewählt

Der Kreisverband Bodensee des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatte am Mittwochabend in das Rotkreuz-Zentrum zur Mitgliederversammlung eingeladen. Der Saal war gut gefüllt, unter anderem standen Neuwahlen auf dem Programm.

Einstimmig wurde Joachim Kruschwitz von der Mitgliederversammlung wieder für weitere vier Jahre zum Präsidenten des Kreisverbands gewählt. „Die Aufgaben werden in den kommenden Jahren nicht einfacher, aber wir stellen uns diesen und wachsen mit ihnen, im Zeichen des Roten Kreuzes, dem Zeichen der Humanität, weltweit, aber auch in unserer Region und wo immer möglich auch in der Nachbarschaft“, erklärte er. Konkreten Handlungsbedarf sieht er bei der Betreuung, Begleitung und Beratung zum Thema Demenz.

Zu den wirtschaftlichen Zielen gehörten stabile Jahresergebnisse und gesundes Wachstum im humanitären Bereich. Ein erfolgreiches Projekt sei die gemeinsame DRK-Rettungsdienstgesellschaft Allgäu-Bodensee-Oberschwaben. „Mit 500 Mitarbeitern und einem Umsatz von 30 Millionen Euro ist sie der größte Rettungsdienst in Baden-Württemberg“, freute sich der Präsident. Änderungen habe es beim Angebot „DRK-ServiceZeit“ gegeben, dem Nachfolger der organisierten Nachbarschaftshilfe. Durch regelmäßige verpflichtende Qualitätssicherungen beim Personal sei es zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen. Viele Kunden hätten in der Folge ihren Auftrag reduziert oder gar gekündigt, bedauerte er.

„Die Kooperation mit dem Kreisverband Wangen unter der Leitung des gemeinsamen Kreisgeschäftsführers gedeiht weiter“, so Kruschwitz. Derzeit entstehe eine gemeinsame zentrale Personalverwaltung beim Kreisverband Wangen. Außerdem würden in Weingarten neun Millionen Euro in eine neue Rettungswache investiert. Sie bietet auch Räume für die DRK-Landesschule mit einer Mensa und neue Räume für die integrierte Leitstelle Oberschwaben. „Das Gebäude wird ab Herbst schrittweise seiner Bestimmung übergeben“, kündigte er an.

Der erste Landesbeamte Christoph Keckeisen lobte in seinem Grußwort die Arbeit des DRK im Bodenseekreis. „Ohne Sie wären viele Veranstaltungen nicht möglich“, betonte er. Der Präsident des DRK Kreisverbands Wangen, Stefan Locher, begrüßte die gemeinsamen Projekte. „Das sind gute Erfahrungen, es tut sich etwas“, sagte er. Polizeidirektor Stephan Behnke hob in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit mit den Rettungskräften in den verschiedenen Bereichen hervor. Er verwies auf die Herausforderungen im Hinblick auf die größte Antiterror-Übung in Baden-Württemberg, die im Oktober in Stetten a.k.M. stattfinden werde. Wirtschaftsprüfer Matthias Veit attestierte dem Kreisverband wirtschaftlich gesunde Finanzen. Der Jahresüberschuss von rund 55 000 Euro werde den Rücklagen zugeführt. Die anschließende Entlastung des Präsidiums erfolgte einstimmig.