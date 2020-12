Joachim Fischer ist neuer Gutsleiter des württembergischen Weinguts

Weinkennern sind die Weine des Weinguts Herzog von Württemberg im Bodenseekreis bestens bekannt durch die Vinothek im Schloss Friedrichshafen. Dort können Weine vor dem Kauf auch verkostet werden. Seit dem 1. Dezember steht das traditionsreiche Weingut unter neuer Leitung. Joachim Fischer (40) übernimmt als neuer Gutsleiter die operative Verantwortung, teilt die Hofkammer des Hauses Württemberg mit.

Der bisherige Gesamtverantwortliche, Michael Herzog von Württemberg, hat sich zu diesem Stabwechsel entschlossen, nachdem er selber seit Anfang des Jahres zeitlich mehr und mehr in die Direktion der Hofkammer des Hauses Württemberg eingebunden ist. Er ist weiterhin sehr eng mit dem Weingut verbunden und wird auch weiterhin als Markenbotschafter den Kunden zur Verfügung stehen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Joachim Fischer bringt langjährige Erfahrung aus seinen bisherigen beruflichen Tätigkeiten als sehr erfolgreicher Winzer mit, hat ausgezeichnete Expertise im Weinausbau und nicht zuletzt Leidenschaft fürs Weinmachen. Die vergangenen Jahre hat Fischer als Geschäftsführer und Mitgesellschafter den eigenen Familienbetrieb zu einem der größten privaten Weingüter im Anbaugebiet Württemberg geformt.

Das Weingut Herzog von Württemberg mit einer Größe von knapp 40 Hektar Rebfläche bewirtschaftet sechs der besten Weinbergslagen in Württemberg, darunter so renommierte Lagen wie Maulbronner Eilfingerberg, Untertürkheimer Mönchberg, Stettener Brotwasser und Mundelsheimer Käsberg. Ein breites Sortiment an Weinen von Gutsweinen bis zu Großen Gewächsen werden hier ausgebaut und erhalten regelmäßig hohe Auszeichnungen. Ganz aktuell wurden die beiden Spitzencuvées des Weinguts mit renommierten Preisen ausgezeichnet: der Dux erreichte den ersten Platz beim Deutschen Rotweinpreis und die Ducissa errang den ersten Platz beim Focus-Weintest.

Joachim Fischer wird unterstützt von fachkundigen Außenbetriebsleitern, die in den Weinbergen für den Anbau zuständig sind, sowie von einem erfahrenen Mitarbeiterstamm in der Kellerei, in Vertrieb und in der Verwaltung. Zusammen mit diesem Team, zu dem weiterhin Claudia Krügele als kaufmännische Leiterin und Andreas Weible als zweiter Kellermeister gehören, will Fischer die Marktposition des VdP-Weinguts weiter ausbauen. Moriz Just, der bisherige technische Betriebsleiter und erste Kellermeister, widmet sich zukünftig neuen beruflichen Herausforderungen. „Es ist für mich eine Ehre und persönlicher Ansporn, für den Herzog von Württemberg weitere Akzente in puncto Weinqualität und moderner Betriebsführung zu setzen“, so Fischer.