In der St.-Nikolauskirche wird am Samstag, 9. Mai, 19 Uhr ein ein Portrait des tschechischen Komponisten Jan Jirásek aufgeführt. Der Abend ist Teil des internationalen Bodenseefestivals.

Er hat Filmmusik komponiert, experimentiert mit Kombinationen klassischer Instrumente und elektronischen Elementen und hat sich auch als Komponist geistlicher Musik einen Namen gemacht: der tschechische Komponist Jan Jirásek, geboren 1955 im tschechischen Reichenau an der Knieschna, der im Zentrum des Komponistenportraits steht.

Jan Jirásek studierte an der Janácek-Akademie in Brünn Komposition sowie Musiktheorie und elektronische Musik. Neben Tätigkeiten als Produzent beim tschechoslowakischen Radio arbeitete Jirasek freiberuflich als Komponist in Prag und unterrichtete Komposition an verschiedenen Universitäten und Akademien in den USA und Europa.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 fanden seine Kompositionen weltweit Verbreitung und wurden bei Festivals in München, Berlin, Sevilla, New York, San Francisco, Stockholm und Adelaide aufgeführt. Immer wieder erhält Jirásek Kompositionsaufträge von namhaften Orchestern und Institutionen. Für zwei seiner Filmkompositionen wurde er mit dem angesehenen Filmmusikpreis „The Czech Lion“ ausgezeichnet.

Das Ensemble 14, ein Chor mit besonderem Interesse an aktueller Musik, bringt seine "Missa propria" von 1989, ein klangvolles a cappella-Werk für bis zu acht Stimmen, und den vierteiligen Zyklus „Si, vis amari, ama“ für Chor und Klavier zur Aufführung. Überdies interpretieren Ina Weißbach (Klavier), Alain Wozniak (Klarinette) und Nikolai Geršak (Orgel) Solowerke Jiráseks.

Das Konzert wird ergänzt durch ein Komponistengespräch. Manuel Dengler, Student an der Zeppelin Universität, unterhält sich mit Jan Jirásek über sein kompositorisches Schaffen und insbesondere über die hier aufgeführten Stücke.

Karten zu zehn Euro, ermäßigt sieben, gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.