Jetzt noch für Drachenboot-Cup und Stand-up-Paddle-Cup anmelden

Wer beim Drachenboot-Cup am Freitag, 15. Juli, und beim Stand-Up-Paddle-Cup mit dabei sein will, kann sich noch anmelden. Bisher sind für den Drachenboot-Cup 28 Teams in den Startklassen Open, Frauen und Mixed angemeldet, teilt die Stadtverwalung in einem Schreiben mit. Für den ersten Seehasen-Stand-Up-Paddle-Cup am Sonntag, 17. Juli, stehen bisher acht Teams in den Klassen Open sowie Familie und Jugendmixed auf der Anmeldeliste.

Der Drachenboot-Cup findet am Freitag, 15. Juli ab 16.30 Uhr im Gondelhafen statt. Wer noch einen der freien Startplätze beim Drachenboot Cup ergattern will, kann sich noch bis Donnerstag, 30. Juni über das Online-Formular anmelden. Neben Frauen-, Männer- und Mixed-Teams können auch Jugendteams im Alter von 14 bis 18 Jahren dabei sein. Ein Team besteht aus jeweils sechs Paddlern sowie zwei Ersatzleuten. Das Startgeld pro Team beträgt 50 Euro.

Der Seehasen-Stand-Up-Paddle-Cup startet am Sonntag, 17. Juli, ab 14.30 Uhr an der Freitreppe an der Uferpromenade. Anmelden kann man sich bis Samstag, 2. Juli, über das Online-Formular. Gepaddelt wird in zwei Klassen: die Offene Klasse sowie die Klasse Familie und Jugend-Mixed. Ein Team besteht aus vier Paddlern und gegebenenfalls Ersatzleuten. Es muss eine Strecke von rund 100 Metern zurückgelegt werden. Das Startgeld pro Team beträgt 25 Euro.