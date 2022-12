Jetzt Karten für das Literaturschiff sichern

2023 wird das Dampfschiff Hohentwiel im Rahmen des Bodenseefestivals am Freitag, 26. Mai, ab 18 Uhr zum Literaturschiff. Unter anderem sind dieses Mal die Autoren Steffen Mensching und Anselm Oelze mit von der Partie. Steffen Mensching, der für seine Romane bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, liest aus „Hausers Ausflug“, einem spannungsgeladenen und sprachmächtigen Roman, in dem David Hauser das fragwürdige Geschäftsmodell seiner Firma am eigenen Leib erleben muss. Ebenfalls mit Preisen für seine Bücher geehrt ist Anselm Oelze. Er liest aus „Pandora“, einem Roman, der im Februar nächsten Jahres in die Buchhandlungen kommt. Mit „Pandora“ ist dem Autor ein fulminanter Roman über die woke-Generation gelungen. Karten gibt es für 35 Euro, ermäßigt 28 Euro.