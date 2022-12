Jetzt ist es raus: Das sind die neuen Pächter des Restaurants im Zeppelin-Museum

Das Restaurant des Zeppelin-Museums bekommt neue Pächter. Sabine Bold und Peter Rothe, die seit Jahren das Bio-Bistro v2o betreiben, übernehmen ab April 2023, wie das Zeppelin Museum mitteilt. Der bisherige Pächter Frank Rebholz hört Ende Januar auf eigenen Wunsch hin auf.

Sabine Bold wird mit Peter Rothe nach einer Sanierungs- und Umbauphase ab April 2023 den Betrieb des Restaurants aufnehmen. „Unser Konzept sieht vor, ein qualitativ hochwertiges Gastronomieangebot sowie ein kulturelles Angebot zu schaffen, das dem Anspruch des Zeppelin-Museums gerecht wird“, wird Peter Rothe in der Mitteilung zitiert.

Demnach werden im Restaurant künftig regelmäßig kulturelle Veranstaltungen stattfinden, die sich um Themen wie Musik, Literatur und Philosophie drehen.

Mehr Nachhaltigkeit als Ziel

Das Zeppelin-Museumsrestaurant solle demnach nicht nur kulinarisch erweitert werden, sondern auch „einen wesentlichen Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit leisten“, heißt es. „Das Zeppelin Museum möchte die Ansprüche an ein nachhaltiges Museum erfüllen und hat in diesem Jahr eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet“, wird Claudia Emmert, geschäftsführende Direktorin des Museums, zitiert.

Das Zeppelin-Museum und das v2o verfolgten dahingehend „ganz ähnliche Ziele“, so Emmert. „Regionalität und Saisonalität ist für uns ebenso selbstverständlich wie Nachhaltigkeit“, sagt Sabine Bold, deren Bistro seit 2016 bio-zertifiziert ist.

Weniger Lebensmittelverschwendung

Die Gastronomen verfolgten ein „Zero-Waste-Konzept“, was bedeutet, dass sie, versuchen keine Lebensmittel wegzuwerfen. „Darüber hinaus verwenden wir nur Energie aus nachhaltigen Quellen“, so Bold.

Das Restaurant des Zeppelin-Museums befindet sich im ersten Obergeschoss des ehemaligen Hafenbahnhofs. Es bietet es über eine große Fensterfassade und im Sommer von der großen Terrasse aus einen Blick über den Bodensee und auf die Schweizer Berge. Das Zeppelin-Museum zieht nach eigenen Angaben im Jahr rund 240.000 Besucher an und zählt damit fünf am stärksten besuchten Museen in Baden-Württemberg.