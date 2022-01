Jetzt fürs Interkulturelle Stadtfest anmelden

Die Vorbereitungen für das Interkulturelle Stadtfest am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, laufen bereits an. Nach der coronabedingten Pause soll es im Sommer erstmals wieder zwei Tage lang vielfältige interkulturelle Begegnungen auf der Uferpromenade geben. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort bewerben. Darauf macht die Stadt aufmerksam. Die Online-Anmeldefrist endet am 28. Februar 2022.

Die Friedrichshafener haben verschiedene Möglichkeiten, sich am Interkulturellen Stadtfest zu beteiligen. Wer will, kann sich entweder für eine Hütte zum Verkauf von Speisen und Getränken oder als Musik-, Tanz- oder Chorgruppe eines Vereins oder einer Gruppe mit Sitz in Friedrichshafen anmelden. Möglich ist es auch, sich als Kooperationspartner für Integration mit einem Infostand, ohne Verkauf und Gratisangebote für Speisen oder Getränke, anzumelden, informiert die Pressestelle der Stadt weiter.

Wer mitmachen möchte, kann sich bis 28. Februar übers Internet unter www.interkulturelles-stadtfest.de anmelden. Eine Anmeldung nach dem 28. Februar ist nach Mitteilung der Stadt nicht mehr möglich, weder online noch per E-Mail oder Post. Das Anmeldeformular müsse online vollständig ausgefüllt und abgeschickt werden.