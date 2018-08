Jetzt für Tortenwettbewerb bei der My Cake anmelden

Aussehen ist bekanntlich nicht alles, beim Kuchen-Contest der My Cake kommt es allerdings gerade darauf an. Während der Messe am 2. und 3. Februar 2019 werden in Friedrichshafen zum zweiten Mal ausgefallene Dekokunstwerke gekürt. Tortenfans, die sich der Herausforderung stellen möchten, können jetzt schon an ihren kreativen Designs feilen und sich bis spätestens 18. Januar 2019 anmelden. Organisiert wird der Tortenwettbewerb von der Interessengemeinschaft Tortendesign (IGT).

„Wir sind begeistert über die sensationelle Resonanz des ersten Tortenwettbewerbs während der My Cake 2018 und daher haben wir uns für den kommenden wieder viele Kategorien überlegt, die der Kreativität der Teilnehmer keine Grenzen setzen. Nur originell sollten sie sein“, erklärt Pia Koglin, zweite Vorsitzende der IGT, in der Pressemitteilung der Messe. Teilnehmen darf demnach jeder, der Lust am Backen und Dekorieren und eine außergewöhnliche Idee zum Thema Freizeitparadies Bodensee, Barock, Märchen, Frühlingsboten, geschnitzte sowie mehrstöckige Torte oder Party hat.

Der Hobbybäckernachwuchs kann sein Back- und Dekoriertalent in der Kategorie „Es ist Winter“ unter Beweis stellen. Ob Motivtorte, Zuckerfloristik oder Cake-Pop-Arrangement: In allen acht Themenstellungen fließen Aspekte wie Gesamteindruck, Schwierigkeitsgrad und handwerkliche Techniken in die Bewertung der IGT-Fachjury mit ein. Den Siegern der einzelnen Kategorien winken hochwertige Sachpreise rund um die Dekoration der selbstgemachten Köstlichkeiten.

Projektleiter Rolf Hofer freut sich auf viele Anmeldungen für die kommende Challenge: „Nachdem der Tortenwettbewerb mit seinen rund 80 Kunstwerken beim letzten Mal von Teilnehmern und Besuchern hervorragend angenommen wurde, erwarten wir mit Spannung die Exponate der kommenden My Cake und hoffen, an die 150 dekorativ anspruchsvolle Torten serviert zu bekommen.“