Circa 220 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie eine große Zuschauertribüne verwandeln vom 28. Mai bis 2. Juni die Friedrichshafener Promenade am Gondelhafen in eine beeindruckende Beach-Arena am See. Dann veranstaltet der VfB Friedrichshafen gemeinsam mit der Überlinger Agentur MCD Sportmarketing nämlich wieder die die „Stadtwerk am See Beach Days“.

An sechs Eventtagen erwarten die zahlreichen Zuschauer erneut Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann in den Beach-Sportarten Volleyball, Basketball, Handball und Fußball, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Sportliches Highlight ist am Wochenende, 1. und 2. Juni, der „Cashflow Beach Cup“. Hier zeigen die besten Beachvolleyballer aus Süddeutschland ihr Können auf dem feinen Sand und kämpfen um Preisgeld und wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft.

Den Anfang macht am 28. Mai der „Intersport Bodensee-Center Beachhandball Cup“. Hier treten Handballvereine aus der Region gegeneinander an. Am Donnerstag 29. Mai werden am Beachsoccer-Tag ein Kindercamp, der „Mc Donalds Junior Cup“ sowie der „Autohaus Ivacic Beachsoccer-Cup“ als Firmen-Turnier ausgetragen. Neu im Programm ist am 30. Mai der „TeleData Beachbasketball Cup“ für Vereinsmannschaften.

Der „Sparkasse Bodensee Beachvolley Cup“ ist die Friedrichshafener Stadtmeisterschaft. Hier darf am Dienstag, 31. Mai jedermann sein Können im Beachvolleyball zeigen und um Sachpreise und Pokale „beachen“, heißt es in der Ankündigung weiter. Schirmherr ist Oberbürgermeister Andreas Brand. Premium-Sponsor und Namensgeber ist das Stadtwerk am See. „Wir freuen uns mit dem Stadtwerk am See einen Partner zu haben, der mit uns diese Veranstaltung in Friedrichshafen aufbauen und etablieren möchte“, so Markus Dufner, Geschäftsführer vom Veranstalter MCD Sportmarketing.

Gemeinsam mit den Abteilungen Volleyball, Basketball, Handball und Fußball des VfB Friedrichshafen werden die einzelnen Veranstaltungstage umgesetzt. „Wir bedanken uns für die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit dem VfB Friedrichshafen“, so Dufner weiter.

Auf sechs Tage Beach-Sport und ein umfangreiches Rahmenprogramm können sich die Zuschauer bei diesem Event-Highlight in der Region freuen. „Selbstverständlich wird auch die Mannschaft des VfB zu einem Einlagespiel antreten“, so Wunibald Wösle, Präsident des VfB. Erwartet werden mehrere Tausend Zuschauer am Friedrichshafener Seeufer. „Beach-Sport passt hervorragend nach Friedrichshafen und an den See“, freut sich Dufner der bereits seit fünf Jahren erfolgreich die Beach Days in Überlingen durchführt.