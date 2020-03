Jetzt auch der Fußball: WFV sagt (fast) alle Spiele ab

Nachdem andere Sportverbände bereits die Absetzung des Spielbetriebs beschlossen haben, zieht jetzt auch der Württembergische Fußballverband (WFV) nach und sagt fast alle Amateurfußballspiele in Württemberg ab. „Angesichts der dynamischen Lageentwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus haben die Verantwortlichen des WFV heute entschieden, den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 31. März 2020 komplett auszusetzen“, teilte der Verband am späten Donnerstagnachmittag mit. Diese Regelung betrifft alle Ligen unterhalb der Oberligen Baden-Württemberg, „und zwar in allen Altersklassen“, wie es heißt. Für die Spielklassen darüber entscheiden die jeweiligen Ligaträger.

„Unabhängig von behördlichen Vorgaben tragen wir damit der aktuellen Entwicklung Rechnung und werden unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Damit haben unsere Spielerinnen und Spieler, aber auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristig Klarheit und können entsprechend planen“, wird Matthias Schöck, Präsident des WFV, in der Mitteilung zitiert. Im Laufe des Donnerstags hätten vermehrt Ortspolizeibehörden Allgemeinverfügungen erlassen, die eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr vertretbar erscheinen lassen. „Wir wollen mit dieser Entscheidung auch unsere Vereinsvertreter und ehrenamtlichen Mitarbeiter entlasten und ihnen ein Stück weit die Verantwortung abnehmen“, ergänzt WFV-Hauptgeschäftsführer Frank Thumm.

In den kommenden Wochen wolle der WFV die Entwicklungen intensiv beobachten und sorgfältig prüfen, inwieweit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Einklang mit den Empfehlungen bzw. Vorgaben der maßgeblichen Behörden möglich ist.