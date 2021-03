Martin Hahn erzielt für die Grünen am Bodensee mit 36,8 Prozent der Stimmen ein starkes Ergebnis und zieht erneut in den Landtag. Auch Klaus Hoher (FDP) kann sein Mandat verteidigen. Die CDU erlebt eine heftige Niederlage. Was ist Ihre Meinung zum Ergebnis? Stimmen Sie ab!

Vorläufige Ergebnisse der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Bodensee