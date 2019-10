Die Paul-Gerhardt-Gemeinde feiert am Sonntag, 13. Oktober, in Jettenhausen Kürbisfest. Pfarrerin Eva-Maria Krüger lädt für Sonntag um 17 Uhr zu einem gemeinsamen Essen in die Kirche ein. „Auf der ganzen Welt gibt es Kürbisse. Wir wollen unsere Rezepte austauschen und einander verwöhnen.“, schreibt sie in einer Ankündigung.