Jens Wawrczeck liest „Immer Ärger mit Harry“

Durch seine Rolle als Detektiv Peter Shaw in der Hörspielserie „DIE DREI ???“ wurde der Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Jens Wawrczeck bekannt. Seine große Leidenschaft gilt aber Alfred Hitchcock und der Literatur hinter den Filmen. Mit dem Live-Hörspiel „Immer Ärger mit Harry“ nach der Vorlage von Jack Trevor, verfilmt von Hitchcock, kommt Jens Wawrczeck am Freitag, 29. April um 20 Uhr in den Kiesel im K42. Am Akkordeon Natascha Böttcher. Karten für 12 Euro gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon: 07541 / 28 84 44, ticket@gzh.de oder bei www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de