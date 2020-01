„Jens-Loh-Trio“ featuring Laura Kipp begeistern im Kulturhaus Caserne

Das Publikum ist im Fallenbrunnen am Donnerstag bestens unterhalten worden. In der vollen Amicus Foodbar zeigte sich das immer wieder mit Zwischenapplaus und anhaltendem Beifall am Schluss, bevor es noch den Blues „Mr. P“ als Zugabe gab.

Das Zusammenspiel der Vollblut-Musiker auf der Bühne ist ein besonderes. Bassist und Komponist Jens Loh hat mit seinen Stücken den Abend bestimmt. Da gibt es auch mal eine Blues- oder Reggae-Anmutung sowie eine Ballade - aber überwiegend hört man vom Trio mit Gesang Modern- oder Cooljazz, Be- und Hardbop.

Die elf Stücke des Abends haben unterschiedliche Entstehungsdaten, darunter ältere wie „Still“ oder „Good Night“ bis hin zum neuesten Stück „Sassy“. Dazu hat Sängerin Laura Kipp die passenden Texte geschrieben. Außerdem beeindruckt sie mit ausgebildeter Stimme, attraktiver Erscheinung und sympathischer Moderation. So plaudert sie von der letzten Konzert-Tour vergangene Woche, von Paris bis Annecy, Chambery oder Grenoble.

Sie gesteht, dass sie eigentlich „von der Alb ra“ kommt, während Loh ja am Bodensee heimisch ist. Auch Schlagzeuger Stromer kennt sie schon länger, sie war auf dem selben Konservatorium wie er. Zur Zusammenarbeit mit Kipp und seinen Mitmusikern sagt Ausnahmebassist Loh im Pressegespräch: „Das ist eine gelungene und inspirierende Zusammenarbeit, als deren Ergebnis wir wohl bald eine CD präsentieren können.“

Schlagzeugsoli bestimmten den Anfang und den Schluss des Konzertabends. Hier lässt es Eckhard Stromer mit verschiedenen Werkzeugen von Sticks über Besen bis zu Broomsticks, einer Art Halmbündeln krachen.

Kongenial fällt ein ums andere Mal das Zusammenspiel des Trios aus, die Gegenseitigkeiten, wilde Zwischentakte und Synkopen, die besonders Stromer aber auch Loh und William Lecomte einbringen, wenn sie so richtig im Zusammenspiel los legen. Und Lecomte zeigt immer wieder seine Klasse am E-Piano durch Soli und Improvisation ebenso wie durch feinfühlige Zurückhaltung. Auch sein Arrangement von „Nardis“, einem Stück von Miles Davis, lässt das Publikum jubeln. Der Franzose, der auch schon Jean-Luc Ponty, Ines Martinez oder „Vaya con Dios“ am E-Piano virtuos begleitet hat, beeindruckt als inspirierender Teil des Jens-Loh-Trios. Gleichermaßen als musikalisches Zentrum, Komponist und Bandleader, spielt Bassist Jens Loh, mit flinken Fingern, auch mal Akkorde schlagend, dann wieder feinfühlig in Eberhard-Schoener-Manier melodiöse Akzente setzend, souverän. Sängerin Laura Kipp hat zwar ein ums andere Mal mit der wohl eher unterdimensionierten Gesangsanlage der Location zu kämpfen, zeigt aber Vielseitigkeit, mitreißende Gesangseinsätze und Talent für Lyrics. Dazu kommt ein besonderer weicher Klang auch in tieferen Stimmlagen.

Bleibt zu hoffen, dass sich Loh, Kipp, Lecomte und Stromer so weiter inspirieren.

Der Jazz-am-Donnerstag im März ist zwar unter dem Titel „Speak Loh“, aber Loh wird von Axel Kühn vertreten, da er auf einer Konzerttour in Brasilien unterwegs ist. Mit einem Special-Hardbop-Programm, anderer Besetzung und Lukas Pfeil am Saxophon ist Jens Loh im Mai dann wieder in Friedrichshafen zu erleben.