Jedermann-Triathlon am Bodensee: Anmeldung läuft bis Sonntag

Im Rahmen des landesweiten Triathlontags des Baden-Württembergischen Triathlonverbands (BWTV) findet am Sonntag, 26. Juli, auch am Bodensee ein Wettkampf statt. Gemeinsam mit dem BWTV bieten der TSV Fischbach und der TuS Immenstaad Ausdauersportlern die Möglichkeit, noch vor den Sommerferien einen Triathlon zu absolvieren. Ausgehend vom Airbus-Parkplatz in Immenstad kann auf vorgegebenen Strecken geschwommen, geradelt und gelaufen werden.

Zur Wahrung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind gemäß Corona-Verordnung Sport des Landes maximal 100 Teilnehmer pro Veranstaltung zugelassen, heißt es in einer Mitteilung der Vereine. In Immen-staad starten die Athleten einzeln in Zwei-Minuten-Abständen zum 1500 Meter langen Schwimmen, erster Start ist um 8 Uhr, der oder die Letzte geht um 11.20 Uhr ins Wasser. Die Radstrecke ist eine 40-Kilometer-Runde über Kluftern, Oberteuringen, Dürnast und Appenweiler. Gelaufen wird abschließend eine Zehn-Kilometer-Wendepunktstrecke Richtung Ittendorf zurück zum Airbus-Parkplatz.

Es gibt keine Streckensperrungen (also Radfahren nach StVO) sowie keine Zeitnahme. Es gibt jedoch eine Betreuung durch Helfer vor Ort, außerdem bietet der BWTV eine Melde- und Ergebnisplattform, auf der die individuell gestoppten Zeiten hochgeladen oder manuell eingegeben werden können. Zudem gibt es für alle Athletinnen und Athleten am Veranstaltungstag ein Starter-Shirt, nach der Veranstaltung findet unter allen Teilnehmern eine Verlosung von Sachpreisen statt. Meldeschluss ist bereits am kommenden Sonntag, 19. Juli.