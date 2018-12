Lange hat Sabine Harsch Friedrichshafen nur aus den Erzählungen ihres Vaters gekannt. Er hatte als Kind die Ferien immer bei einer Tante am Bodensee in Friedrichshafen verbracht. „In unserer Familie ist Friedrichshafen immer positiv erwähnt worden. Vielleicht habe ich deshalb besonders aufgehorcht, als ich erfahren habe, dass für die Hugo-Eckener-Schule ein neuer Schulleiter gesucht wird“, sagt Harsch. Seit rund drei Monaten leitet sie nun die Berufliche Schule – und fühlt sich heimatlich verbunden.

Harsch stammt gebürtig aus Mundelsheim, einer 3000-Seelen-Gemeinde im Kreis Ludwigsburg. Nach der Mittleren Reife absolvierte sie eine Ausbildung zur Reisekauffrau. Währenddessen gab ihr Lehrer an der Berufsschule ihr den Rat, selbst Lehrerin zu werden. Diesen Rat befolgte Harsch, holte ihr Abitur nach und studierte an der Universität Mannheim Wirtschaftspädagogik. Danach folgten unterschiedliche Stationen: Sie arbeitete beim Regierungspräsidium Stuttgart, beim Kultusministerium und auch als Lehrerin an einer Stuttgarter Kaufmännischen Schule. Bevor sie nach Friedrichshafen kam, war sie bei der Landesakademie für Lehrerbildung in Esslingen tätig, wo sie unter anderem ein Projekt in Afrika koordinierte.

In Friedrichshafen komme sie jeden Tag ein bisschen mehr an. Ihr gefalle die freundliche Art der Menschen. „Hier wird man von Fremden auf der Straße gegrüßt“, sagt sie. Aber nicht nur die Menschen mag sie – auch die Natur. Harsch fährt in ihrer Freizeit gerne Mountainbike. „Ich muss einen Berg hochfahren und wieder runter, dann bin ich glücklich“, sagt sie. Ihre Entscheidung, sich als Schulleiterin an der Hugo-Eckener-Schule zu bewerben, fuße auf mehreren Faktoren. „Ich habe im Bereich Verwaltung und Institutionen alles gesehen“, sagt sie. Überall habe sie fünf oder sechs Jahre gearbeitet. „Bei meinen Aufgaben hatten besonders die Schulleiter immer einer herausgehobene Funktion. Mir war dann irgendwann klar, dass ich selbst mal den Gestaltungsprozess eines Schulleiters durchlaufen möchte“, sagt sie. Sie war sicher, dass sie gewappnet dafür sei, was auf sie zukommen werde.

Doch in den vergangenen Wochen hatte sie eine Erkenntnis, was den Job des Schulleiters angeht. „Die Realität sieht trotzdem anders aus“, sagt sie und lacht. Für sie sei derzeit jeder Termin eine Premiere. „Ich arbeite noch am Ankommen“, sagt Harsch. Dazu gehört für sie auch, dass sie alle 90 Lehrer an der Hugo-Eckener-Schule kennenlernt. „Ich lade jeden zu einem Gespräch ein“, sagt sie. „Das ist mir wichtig.“ Denn schließlich könne sie nur so erfahren, wie jeder einzelne arbeitet.

Engere Zusammenarbeit

Noch sei es zu früh dafür, zu sagen, was sie verändern möchte. „Es läuft hier wirklich viel. Ich war von Anfang an beeindruckt“, sagt Harsch. Ihr sei es wichtig, sich erst einmal ein umfassendes Bild von ihrer neuen Arbeitsstätte zu machen. Fest steht für sie jetzt schon, dass vieles sehr gut läuft und sich die Schule durch umfassende Angebote, die auch den außerschulischen Bereich abdecken, auszeichnet. Trotzdem hat sie eine Vorstellung davon, wie der Unterricht in Zukunft gestaltet werden könnte. Sie setzt dabei auf Effizienz. „Wir müssen einen qualitativ hochwertigen Unterricht machen und das wird immer schwieriger, weil die Schüler immer heterogener werden“, sagt sie. Sie sieht es als mögliche Lösung, dass die Lehrer enger zusammenarbeiten und nicht alle alleine zuhause das gleiche Thema auf ihre Art und Weise vorbereiten. „Man muss auf Synergie setzen“, sagt sie. Außerdem sei es sinnvoll, wenn bei jedem Lehrer die gleichen Regeln herrschen würden. „Es muss eine Basis gelebt werden“, sagt Harsch.

Harsch unterrichtet vier Stunden die Woche – allerdings nicht ihr eigentliches Fach Betriebswirtschaftslehre. Sie steht regelmäßig vor den Schülern der VABO (Vorbereitung Arbeit Beruf ohne Deutschkenntnisse). Diese Klasse besuchen nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Schüler aus europäischen Nationen, die noch kein Deutsch können. „Ich wollte dieses Programm schon immer ausprobieren“, sagt Harsch. Für sie sei das eine interessante Herausforderung.