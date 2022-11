Der Zonta Club Bodensee-Allgäu wendet sich mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und startet damit die diesjährigen bundesweiten „Zonta Says NO“-Aktionen anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Zentrale Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention müsse endlich wahrnehmbar ihre Arbeit aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung des Zonta Clubs.

„Jeder Femizid ist einer zu viel. Gewalt gegen Frauen ist kein Missstand am Rande. Sie ist ein gesellschaftliches Kernproblem mit psychosozialen Langzeitfolgen für die Betroffenen, das große volkswirtschaftliche Schäden nach sich zieht. Damit behindert sie politische und wirtschaftliche Fortschritte, auf die es gerade in diesen Zeiten in allen Bereichen mehr denn je ankommt“, heißt es im Schreiben der Union deutscher Zonta Clubs (UdZC) an Bundeskanzler Olaf Scholz.

Gemeinsam mit insgesamt 136 Zonta Clubs in Deutschland fordert der Zonta Club Bodensee-Allgäu eine ressortübergreifende von der Zentralen Koordinationsstelle gelenkte, staatlich koordinierte Präventionsstrategie. So sollen die Themen „genderspezifische Gewalt“, Täter-Prävention, verbindliche Lehrpläne und Rahmenrichtlinien auf Länderebene samt ausreichender Finanzierung endlich auf allen Ebenen des Bildungssystems verankert werden. „Es darf gar nicht erst zu Gewalt kommen. Wir können nicht früh genug damit beginnen, Jungen und Mädchen in einem gleichberechtigten und fairen Umgang miteinander zu bestärken“, betont Silke Wolf, Präsidentin vom Zonta Club Bodensee-Allgäu.

Am 25. und 26. November wird es vom Zonta-Club Bodensee-Allgäu speziell zum Thema „gegen Gewalt an Frauen“ in Lindau und Friedrichshafen Mitmach-Aktionen geben – verbunden mit der Bitte an die Bevölkerung, sich zahlreich zu beteiligen, heißt es in dem Schreiben des Clubs abschließend.