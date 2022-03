Jeder dritte Handwerksbetrieb spürt bereits Kriegsauswirkungen

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich zunehmend auch auf das regionale Handwerk aus. Das belegt eine aktuelle Blitzumfrage der Handwerkskammer Ulm unter ihren Mitgliedsbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee. Demnach ist bereits mehr als jeder dritte befragte Betrieb wirtschaftlich vom Ukraine-Krieg betroffen. Hier schlagen insbesondere Lieferengpässe, Materialknappheit und explodierende Energie- und Rohstoffkosten zu Buche. Dazu sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm: „Die Preise galoppieren in manchen Bereichen davon.“

Die Betriebe geben an, dass sich die ausgelöste Preisspirale und generelle Verteuerung in vielen Bereichen bemerkbar mache. Das Hauptproblem sind dabei die stark steigenden Energie- und Kraftstoffpreise. Das kann in einzelnen Gewerken, wie der Baubranche, alsbald auch zu steigenden Preisen bei den Kunden führen. Die Betriebe können die gestiegenen Kosten nicht mehr allein schultern. Einige der Befragten berichten von stornierten Kundenaufträgen. Zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen in vielen Betrieben führen zudem die gestörten Lieferketten und die daraus folgenden Preissprünge beim Material und den Rohstoffen. Im Lebensmittelhandwerk schlagen die steigenden Energie- und Getreidepreise durch.

Gleichzeitig sind die regionalen Handwerksbetriebe solidarisch mit der Ukraine: Mehr als jeder Zweite der Befragten hat angegeben, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. In erster Linie helfen die Handwerksbetriebe durch Sach- oder Geldspenden. Es werden aber auch bereits Geflüchtete aufgenommen. Ein Betrieb hat zudem berichtet, Mitarbeiter seien ins Kriegsgebiet gefahren, um den Menschen vor Ort zu helfen. „Sollte es irgendetwas Gutes an dieser schwierigen Kriegslage geben, so ist es diese breite und selbstverständliche Hilfsbereitschaft“, so Mehlich.

An der Blitzumfrage haben sich mehr als 170 Handwerksbetriebe aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm beteiligt. Von den Befragten stammen 23 Prozent aus dem Ostalbkreis, 17 Prozent aus dem Landkreis Ravensburg, 20 Prozent aus dem Bodenseekreis, 13 Prozent aus dem Alb-Donau-Kreis, und jeweils 9 Prozent aus dem Landkreis Biberach, dem Kreis Heidenheim und dem Stadtkreis Ulm. Die verschiedenen Gewerke vom Schreiner, Elektriker, Heizungsbauer und Dachdecker über Raumausstatter und Maler bis hin zu Goldschmieden, Friseuren, Zahntechnikern, Augenoptikern und Kfz-Betrieben sind repräsentativ abgebildet.