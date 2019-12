JazzPort Friedrichshafen lädt am Donnerstag, 5. Dezember, in die Food Bar Amicus Fallenbrunnen 17, in Friedrichshafen zu einer Nikolaussession ein. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Für die Jazzport-Nikolaussession trommelt Hermann Mohr laut einer vorschau Musiker für ein interaktives Live-Konzert zusammen. Der aus Friedrichshafen kommende Schlagzeuger und Latin-Percussionist ist ein Urgestein der schwäbischen Musikszene. Bekannt durch seine Bands Sonido Caliente und Café Con Leche gehört er laut der Ankündigung zu den umtriebigen Musikern der Latin- und Salsamusik. Diesmal sind Standards und Jazz-Standards mit Latingroove die Basis der Session.

Nach dem Eröffnungsset laden die Musiker alle Jazz-Musiker zu einer offenen Jam-Session ein. Interessenten können sich auch gerne vorab mit Hermann Mohr in Verbindung setzten per E-Mail an HermannMohr@web.de. Der musikalischen Entfaltung und spontanen Interaktion sollen keine Grenzen gesetzt werden – deshalb nicht vergessen, die Instrumente mitzubringen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es gibt eine Kollekte, schließt die Pressemitteilung.