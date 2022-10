Jazzkonzert bietet etwas „Ungewöhnliches“

Der Kulturverein Caserne und der Jazzport Friedrichshafen präsentieren am Donnerstag, 13. Oktober, ein gemeinsames Konzert von Samo Salamon, Arild Andersen und Bo Ra-Kalaam Moses. „Something unsual“ – etwas Ungewöhnliches. So heißt ein Stück auf dem Album „Pure and Simple“ von Samo Salamon, Arild Andersen und Ra Kalam Bob Moses. Und so kann man dieses Trio-Projekt bezeichnen, ein Aufeinandertreffen zweier Jazz-Urgesteine – Arild und Ra Kalam – und des verhältnismäßig jungen Samo, schreibt der Kulturverein in einer Ankündigung.

Samo Salamon (Slowenien) wird als einer der talentiertesten jungen Jazzgitarristen in Europa betitelt. Seit 2002 hat er über 300 Stücke komponiert und 35 Alben herausgebracht, für die er unter anderem mit Mark Turner, Howard Levy, Michel Godard, Donny McCaslin, Paul McCandless, Tony Malaby, Christian Lillinger, Tim Berne, zusammenarbeitete. Es war ihm eine Herzensangelegenheit, eines Tages mit den in seinen Augen besten Jazzern zu spielen. In diesem Projekt hat er es geschafft: Ra Kalam Bob Moses (USA) ist eine Legende am Schlagzeug, mit einer beeindruckenden Liste an Kollaborationen, unter anderem mit Gary Burton, Jack DeJohnette oder der George Gruntz’s Concert Jazz Band. Arild Andersen zog mit seinen Aufnahmen mit Jan Garbarek Samos Aufmerksamkeit auf sich. Der norwegische Bassist arbeitete außerdem auch mit Phil Woods, Dexter Gordon und Chick Corea.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, an der Tür gibt es aber eine Kollekte.