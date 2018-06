Erst Konzert, dann Jam-Session: Der Schlagzeuger Hermann Mohr trommelt für die Jazzport-Session am Donnerstag, 7. Juni, in der Foodbar Amicus im Fallenbrunnen zum Jubiläum „16 Jahre Jazz am Donnerstag“ Musiker für ein interaktives Konzert zusammen. Zunächst spielt „Hermano“ mit seiner Band Intermezzo, danach sind interessierte Musiker zu einer offenen Jam-Session eingeladen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der aus Friedrichshafen kommende Schlagzeuger und Latin-Percussionist ist laut Veranstalter ein Urgestein der schwäbischen Musikszene. Bekannt durch seine Bands Sonido Caliente und Café Con Leche gehört er zu den umtriebigen Musikern der Latin- und Salsamusik. Diesmal sind Standards und Jazz-Standards mit Latingroove die Basis der Session. Mit seiner Startband Intermezzo, bestehend aus Mario (Gitarre, Gesang), Kurt Grüny (Keyboards), Georg Gerlach (Bass) und der Sängerin Natascha Flamisch wird der Abend eröffnet.

Danach sind alle Jazz-Musiker zu einer offenen Jam-Session eingeladen. Interessenten können sich vorab mit Hermann Mohr per E-Mail an HermannMohr@web.de in Verbindung setzen.