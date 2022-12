Jazz als Kammermusik in der Caserne

Der Kulturverein Caserne und der JazzPort Friedrichshafen präsentieren am Donnerstag, 5. Januar, The Chamber Jazz Quartett außerplanmäßig in der Werkstatt. Die 2018 gegründete Formation stellt die Stücke des Freiburger Bassisten Michael Pöhlmann in einen speziellen Rahmen: Ohne Schlagzeug und elektronische Verstärkung zeigen Kontrabass, Klavier und die beiden Saxophone große Präsenz, einen warmen Klang und ein gleichberechtigtes, kammermusikalisches Zusammenspiel. Auf dem Weg durch das Programm warten viele Quellen der Inspiration: Charles Mingus´ Avantgardismus, Pop-Ohrwürmer oder ein barocker Ground, doch Ausgangs- und Ankerpunkt für diese eingespielte Band ist und bleibt die lebendige Tradition des Jazz. Der Häfler Tobias Rädle wird bei diesem Konzert den verhinderten Nicolai Daneck am Piano ersetzen. (Foto: Veranstalter)