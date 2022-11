Japaner sorgen für erhebliche Abkühlung im Winterdorf des Lammgartens in Friedrichshafen

Sonne satt, saftige Steaks, schöne Stimmung: Um die 200 Fußballfreunde hatten am Mittwochnachmittag richtig Spaß vor der großen Leinwand des Winterdorfs im Lammgarten direkt am Seeufer – zumindest bis zur 75. Minute des WM-Auftaktspiels der deutschen Mannschaft gegen Japan.Da erzielten die Jungs in Blau nämlich das ziemlich überraschende 1:1.

Danach kühlte es nicht nur wettermäßig ab. Der Siegtreffer der Japaner in der 83. Minute und das darauf folgende vergebliche kopflose Anrennen der Deutschen sorgten endgültig für eher frostiges Klima. Mal sehen, ob das zweite Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntag ab 20 Uhr erwärmender ist. Im Winterdorf jedenfalls gibt es dann wieder Glühwein und Fußball auf der großen Leinwand.