Die Ailinger Taekwondo-Kämpferin Jana Dick ist Deutsche Meisterin. Ebenso wie Jessica Dick und Leo Gummert hat sie sich bei den nationalen Titelkämpfen in Magdeburg aufs Treppchen gekämpft. Ihre Teamkollegen holten am vergangenen Samstag jeweils die Bronzemedaille. „Jana hat sie alle fertig gemacht, bei ihr hat heute alles gepasst“, sagte der Cheftrainer des Taekwondo Ailingen, Giuseppe Pistillo, am Ende des Wettkampfes stolz.

Wie gut ihre Form war, zeigte die Ailingerin laut Vereinsbericht bereits in ihrem ersten Kampf. Mit einem für eine deutsche Meisterschaft herausragenden Ergebnis von 19:0 schickte Jana ihre Gegnerin aus Nordrhein-Westfalen von der Matte. „Sie war so konzentriert und souverän. Jana hat ihren Gegnerinnen keine Chance gelassen“, so Pistillo.

Und tatsächlich ließ die Ailingerin in ihrer Klasse (Jugend B bis 41 Kilogramm) kaum gegnerische Punkte zu. Nachdem sie auch das Halbfinale selbstsicher für sich entscheiden konnte, trat sie gegen Dilan Durgun von Taekwondo Verler Adler auf die Matte. Den Finaldruck merkte man Jana Dick nicht an. „Sie war saustark. Jana wollte das Finale unbedingt gewinnen, das hat ihr den letzten Push gegeben. Nach so vielen Runden hat sie nicht schlapp gemacht“, erklärt Pistillo. Mit 26:14 Punkten gewann die Ailingerin ihren Finalkampf und nahm stolz den goldenen Pokal entgegen.

Dieses Gefühl konnte ihre Schwester Jessica Dick nicht genießen. In ihrer Klasse Jugend A bis 46 Kilogramm war für die Ailingerin im Halbfinale Schluss. Dabei schien Jessica in den ersten Runden gegen Jessica Wolf vom Taekwondo Club Ingelheim die Überlegene zu sein. Sie war durchgehend in Führung. Doch in den letzten Sekunden des Kampfes griff ihre Gegnerin blitzschnell an. Die Ailingerin konnte nicht verteidigen und verlor so mit 4:5 haarscharf ihr Ticket ins Finale. Ihre Gegnerin dagegen wurde am Ende des Tages Deutsche Meisterin.

Im Halbfinale war auch für Leo Gummert Schluss. In der Jugend B bis 53 Kilogramm gewann der Ailinger seinen ersten Kampf gegen Jeremy Dignat vom Sport Club Özad mit 13:9. „Das war eine tolle Leistung. Leo war noch nie auf einem Turnier dieser Klasse“, sagt Pistillo. Die fehlende Erfahrung bekam der Ailinger dann im Halbfinale zu spüren: Gegen Phillip Davids, der auch für die deutsche Nationalmannschaft kämpft, verlor Leo deutlich. Dennoch kann sich der Ailinger über die Bronzemedaille freuen.

Die ebenfalls mitgereiste Gökcem Gültekin ging dagegen leer aus: Bereits in der Vorrunde traf sie auf die Vize-Europameisterin ihrer Klasse, Lena Unrau vom Taekwondo Club Ingelheim. Obwohl auch die Ailingerin einiges an Erfahrung vorzuweisen hat, musste sie sich 5:15 geschlagen geben.

„Insgesamt können wir sehr stolz sein“, sagt der Cheftrainer des Taekwondo Ailingen. Das Turnier sei der Auftakt für die Taekwondosaison gewesen. Und diese guten Ergebnisse gleich zu Beginn würden den Sportlern Motivation für die nächsten Kämpfe geben, so Pistillo.