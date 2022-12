Jakob Sude verstärkt Herrenmannschaft des TC Friedrichshafen

Namhafter Zugang für den Tennisclub Friedrichshafen. Jakob Sude, der im April 2021 schon als Trainer zu den Häflern zurückkehrte, wird nun auch ab der Sommersaison 2023 als Spieler für den TCF auflaufen. Als deutscher Jugendmeister U16 in Einzel und Doppel, dreimaliger All-American während seiner Studienzeit in den Vereinigten Staaten, Ex-Zweitligaspieler in Ravensburg, Weinheim und Reutlingen und zuletzt in der Regionalliga in Bad Schussenried sammelte er mannigfaltige Erfahrungen und möchte diese nun an die jungen Häfler Talente weitergeben.

Er will als Spielertrainer beim TCF etwas wiederaufbauen und nennt als Fernziel sein Motto: „Road to Württembergliga“. Der Tennisfunke soll wieder in Friedrichshafen und der Region auflodern und er erhofft sich durch sein Engagement auch einen Magneteffekt für andere Spieler. „Mir sind die Eigengewächse sehr wichtig und der Stamm der Mannschaft besteht aus Häflern, wobei ich mich dazuzähle, denn meine Wurzeln sind in Friedrichshafen“, wird Sude in der TCF-Mitteilung zitiert. Die Heimatverbundenheit ist auch ein Hauptgrund für seine Rückkehr als Spieler.

Heimspiele sollen zum Event werden

Um diese Ziele zu erreichen, findet nun schon in der Halle jeden Freitagabend ein Training mit dem Kader der ersten Mannschaft statt. Die Damenmannschaft ist miteinbezogen, denn auch deren Rückkehr auf Verbandsebene ist ein weiteres Ziel seiner Tätigkeit. Heimspiele auf der tollen Anlage am Strandbad sollen zudem wieder als Event dargestellt und besser vermarktet werden.

Der Tennisclub Friedrichshafen schätzt sich glücklich, für die neue Sandplatzsaison einen solch renommierten Spieler in seinen Reihen zu haben.