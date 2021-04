Jakob Sude ist zurück beim TC Friedrichshafen

Einige Jahre lang ist Jakob Sude als Tennisprofi durch die Welt gefahren und geflogen. Anfang 2019 stand er in der Doppelrangliste des internationalen Tennisverbands ITF auf Platz 37, auf ITF-Ebene gewann er 14 Doppeltitel. Jetzt ist der inzwischen 29-Jährige zurück an dem Ort, an dem die Karriere vor vielen Jahren begann.

„Back to the roots“, so könnte man das Engagement von Jakob Sude beim Tennisclub Friedrichshafen bezeichnen. Mit sechs Jahren begann er beim TCF mit dem Tennissport. Sude machte Karriere und wurde knapp zehn Jahre später deutscher Meister im Einzel und Doppel in der Klasse U16. Mit 21 Jahren ging Sude zum Studium an die Oklahoma State University in den USA, wo er laut Mitteilung des TCF dreimal die höchste Auszeichnung im Collegesport erhielt.

Beim TC Ravensburg spielte Sude in der 2. Bundesliga und der Regionalliga, nach dem erfolgreichen Studium und dem Abstieg der Ravensburger spielte Sude mehrere Jahre für Weinheim und Reutlingen in der 2. Bundesliga und machte seinen B-Trainerschein. In Österreich war er in den vergangenen Jahren in der 1. Liga für Dornbirn aktiv und gleichzeitig auch als Nachwuchstrainer.

Als Jugendlicher gegen Boris Becker

Sudes beste Platzierung in der Weltrangliste der Spielervereinigung ATP war Platz 686 im Einzel und Platz 310 im Doppel (jeweils April 2018). Als Häfler zog es ihn nun zum TC Friedrichshafen zurück, wo er als hauptamtlicher Trainer das Team um Markus Koenen verstärkt. Sude sieht seine Zukunft als Trainer. Parallel spielt er weiter beim TC Bad Schussenried in der Regionalliga.

Ein Tenniserlebnis wird Jakob Sude übrigens nie vergessen. „Beim Schaukampf 2005 in der ZF-Arena zwischen Boris Becker und Carl-Uwe Steeb durfte ich als Balljunge ein Returnspiel gegen Becker machen. Bei den drei Punkten, die ich gemacht habe, hat die vollgepackte Arena gebebt vor Jubel. Das ist mein persönliches emotionales Highlight.“ Solche Momente und die daraus gezogene Motivation möchte Sude künftig auch seinen Schülern beim TC Friedrichshafen vermitteln.