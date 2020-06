Jakob Günthör verlässt den VfB Friedrichshafen

Jakob Günthör wechselt von Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen zu den United Volleys nach Frankfurt. Der 24-Jährige ist nach Noah Baxpöhler der zweite deutsche Nationalspieler, den Frankfurt in diesem Sommer für den Mittelblock verpflichtet hat. „Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt eine Veränderung und neue Herausforderung brauche“, sagte Günthör

Der 24 Jahre alte Mittelblocker ist gebürtiger Friedrichshafener. Er spielte seit seiner Jugend beim VfB, mit dem er 2012 deutscher U18-Meister und 2014 sowie 2015 deutscher U20-Meister wurde. 2015 schaffte Günthör den Sprung vom Häfler Stützpunktteam Volley YoungStars in der zweiten Bundesliga in die Profimannschaft des VfB. Mit dieser feierte er drei Pokalsiege in fünf Jahren.

Nun folgt der Wechsel an den Main, wo er zusammen mit Nationalmannschaftskollege Baxpöhler den Mittelblock bilden soll. „In Frankfurt sehe ich die richtige Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und professionellem Umfeld“, begründete der 2,11-Meter-Riese seinen Wechsel.

Erst in der vergangenen Woche hatte der VfB Friedrichshafen die Trennung von Außenangreifer Tomas Krisko bekannt gegeben.