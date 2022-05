Nicht nur wegen des Angebots ist der Häfler Jahrmarkt einfach der schönste

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Viermal jährlich, des mueß sei,

ladet d‘ Stadt zum Jahrmarkt ei.

Älles kannsch am Jahrmarkt finde,

brauchsch it lang suche, di it schinde.

Billiger, als wie me denkt,

preiswert, sogar halbe g’schenkt.

Und auf älles gebet sie

zwoiehalb Jahr Garantie.

Brauchsch du eine Flaschebürscht,

für Steaks a Messer und für Würscht,

Fleckewasser für dein Kittel,

das beschte Allzweck-Klebemittel,

Pommfritt-Schneider, Läusekamm,

grünen Pfeffer, hundert Gramm,

Plaschtik-Bschdeck zum oimal Nutze,

Lumpe zum die Küche Putze,

a Lesebrill‘ zum Z‘sammeklappe,

Schlappe zum dahoim rumdappe,

a Gäschtehandtuch aus Frottee,

Teeoier für dein Fünf-Uhr-Tee,

Patentverschlüss‘ für Colaflasche

einbruchsichre Damentasche,

Düfte von de Oht Kutür

findescht du am Jahrmarkt nür.

Mode, ’s isch de letzschte Schroi

aus dem Jahr zwoidausendzwoi.

Und letzschte Woch, ihr liebe Leut,

war es wieder mal so weit.

auf dem Marktplatz der Charlott‘

gibt’s älles, was me habe sott:

Für Flasche eine Flaschebürscht,

für Steaks a Messer und für Würscht,

Fleckewasser für dein Kittel,

das beschte Allzweck-Klebemittel …

Und so weiter und etcetera.

Sogar die liebe Sonn‘ lacht ra.

De Hafe hat, was oifach zählt,

de schenschte Jahrmarkt in de Welt.