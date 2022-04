Jahrgänger 1940 Friedrichshafen bestätigen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Jahreshauptversammlung 2022 von der Jahrgängervereinigung 1940 Friedrichshafen im „Hotel Knoblauch“ rief Vorstand Peter Hellwig in seinem Vorstandsbericht die Vielzahl von Aktivitäten ins Gedächtnis, welche die Jahrgänger trotz der Erschwernisse durch die Coronapandemie durchführen konnten. Unter anderm erfuhren der Besuch der Kartause Buxheim, des Seenforschungsinstitutes in Langenargen, der Städtetripp nach Radolfzell, der Jubiläumsausflug anlässlich der 80er-Feier per Schiff zur Insel Mainau, die Leipzigfahrt, der Besuch im Traktormuseum, die Geschichtswanderung regen Zuspruch. Sogar die monatlichen Stammtische im „Hotel Schwanen“ konnten bis auf wenige Ausnahmen abgehalten werden.

Die Entlastung und die Wahlen der Vorstandschaft führte in bewährter Weise Musikant Egon Drössel durch . Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig wiedergewählt. Peter Hellwig blieb erster Vorsitzender und Ingmar Sauter sein Stellvertreter. Die seit vierzig Jahren amtierende Kassiererin Inge Utz erhielt für ihre hervorragende Arbeit, zu der unter anderem die finanzielle und organisatorische Abwicklung von Reisen der Jahrgängervereinigung zählt, besondere Anerkennung. Wie sie, wurden für die Schriftführung, die Organisation von Wanderungen und Städtetripps Inge Krischel, Hans Häuser und Hiltrud Nafz einstimmig wiedergewählt.

Für das Vereinsjahr 2022 werden Ausflüge nach Immenstaad, Donaueschingen und Tuttlingen (Aesculap-Museum) vorbereitet, sowie eine mehrtägige Reise an den Iseo-See in Italien durchgeführt.

Dem Wunsch etlicher Mitglieder, infolge Zunahme des Alters, die monatlichen Stammtische früher zu beginnen, wurde Rechnung getragen. Breits ab Mai beginnen sie künftig um 17 Uhr im „Hotel Schwanen“.

Die Jahreshauptversammlung wurde mit dem Jahresessen abgeschlossen, das vor der Coronazeit jeweils beim Neujahresempfang stattfand.