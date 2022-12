Jahreszeiten aus Papier

Es ist eine Kooperation, die mittlerweile schon Tradition geworden ist. Seit 2015, mit dem Thema „Candy“, treffen sich die Fachbereiche Grafikdesign (GD) und Modedesign (MD) der Bernd-Blindow-Schulen Friedrichshafen (BBS) einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Fotoshooting. Zwei Jahre lang musste coronabedingt darauf verzichtet werden. Jetzt aber war es wieder soweit, dieses Mal zum Thema „Vier Jahreszeiten“.

Eine Gruppenarbeit für vier Gruppen – da kam Modedesign-Fachleiterin Martina Schneemann spontan Vivaldis Meisterstück „Die Vier Jahreszeiten“ in den Sinn. Jedoch sollten die Modestücke nicht aus Stoff und Garn gefertigt werden, sondern aus Materialien, welche nicht unbedingt mit Mode in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel durch Upcycling. Experimentelle Realisation nennt sich dies.

Mithilfe von Draht, Tapetenkleister und jeder Menge Papier fertigten die Schülerinnen und Schüler der Klasse MD21 im Laufe ihres ersten Semesters Kleider, welche an den Stil des Rokoko erinnern, an. Gut ein Jahr ist seitdem vergangen, jetzt endlich sollten die kunstvollen Roben in Szene gesetzt werden. Make-up-Artist Katharina Sterk, die seit Anfang an das Team komplementiert, verpasste den beiden Models mit dem passenden Make-up, Perücke und Blumenschmuck das richtige Styling. Wie nymphenhafte Verkörperungen der Jahreszeiten wirkten Anna Gratzl, ehemalige Modeschülerin, und Naomi Gimzik, Schülerin der MD21.

Und dann ging es auch endlich los. Dozent für Fotodesign Reinhard Tröster-Braun erklärte der Gruppe von Schülerinnen der GD20, worauf es zu achten gilt,und die Nachwuchsgrafikdesigner waren konzentriert und voller Elan bei der Sache. Nach dem Shooting geht für die Grafikdesigner die Arbeit allerdings noch weiter. Denn es müssen Bilder ausgewählt und nachbearbeitet werden, wobei Tröster-Braun Wert darauf legt, dass ein gutes Bild bereits zu 80 Prozent fertig aus der Kamera kommen sollte. Später werden diese dann im Großformat gedruckt oder finden sich zum Beispiel auf den Infobroschüren der BBS wieder.

Viele Entbehrungen verlangten die Pandemiejahre von den Schülern. So konnten beispielsweise die Modenschauen der Abschlussklassen 2020 und 2021 nicht stattfinden. Und auch der Unterricht gestaltete sich schwierig. Hier war nicht nur viel Einfallsreichtum seitens der Lehrerinnen und Lehrer

gefragt, sondern auch die Disziplin der Schüler. Vieles, was auf der Strecke blieb, muss nun nachgeholt werden. Umso wichtiger ist es, die jungen Designer zu motivieren. Das Fotoshooting war eine willkommene Abwechslung vom Alltag und vermittelte einen praktischen Einblick, wie der Berufsalltag einmal aussehen könnte.

Die Schülerinnen und Schüler sind nicht die Einzigen, die Spaß an dem Shooting haben, auch für die Lehrer ist es ein Highlight des Schuljahres. Eigens zu jedem neuen Thema entwickelt Tröster-Braun ein passendes Lichtkonzept, sucht den richtigen Hintergrund aus. Seine Kolleginnen von Modedesign, Martina Schneemann und Dozentin Julia Jaschek wiederum, lassen sich jedes Jahr ein neues Thema einfallen.

Die Bilder werden sowohl auf den Social-Media-Kanälen der BBS wie auch beim nächsten Tag der offenen Tür, am 11. Februar 2023, zu bewundern sein. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch bald eine Ausstellung aller Fotoshootings geben.