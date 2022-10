Jahresmitgliederversammlung PSG Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Oktober fand die Jahresmitgliederversammlung der PSG Friedrichshafen in der Vereinskneipe AKA-Sportsbar am Seemooser Horn in Friedrichshafen statt. Die Begrüßung und der Jahresrückblick erfolgten durch den 1. Vorsitzenden, Christoph Weippert. Es wurden einige Anschaffungen getätigt wie zum Beispiel ein neues Kunststoffbadefloß mit Leiter und 6 SUPs, die die Mitglieder am See ausleihen können. Ferner wurden an der Soccerbox neue Bänke aufgestellt und die Fußballerinnen erhielten Spielerkabinen. Der Rasenplatz wird nun durch einen Mähroboter gepflegt. Danach folgten die Berichte der Abteilungen Freizeitsport, Surfen, Handball (in Spielgemeinschaft mit VfB Friedrichshafen und TSV Fischbach), Mädchenfußball und Vereinshütte in Dalaas. Der Bericht zu den Finanzen wurde vom Finanzvorstand, Roland Weißenrieder, vorgetragen und danach folgte der Bericht der Kassenprüfer, die dem Finanzvorstand eine gute Arbeit bestätigten und die Entlastung des Vorstandes beantragten. Diese wurde ohne Gegenstimme und mit 3 Enthaltungen erteilt. In diesem Jahr stand der gesamt PSG-Vorstand zur Wahl, zwei Mitglieder stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl auf, diese wurden mit Präsenten verabschiedet. Ohne Gegenstimmen und mit einer Enthaltung wurden gewählt: 1. Vorsitzender: Christoph Weippert, 2. Vorsitzender: Peter Schellinger, Finanzvorstand: Eckart Hener, Sportwartin: Brigitte Meßmer, Beisitzerin: Martina Baruth, Beisitzer: Daniel Speth. Die Kassenprüfer Hubert Mangold und Manfred Glaser, sowie die Hüttenwartin Gabi Knoblauch wurden wiedergewählt. Zwei Mitglieder wurden für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit und fünf Mitglieder für 50 Jahren Vereinszugehörigkeit geehrt, alle erhielten Urkunden und Präsente, Alexander Göser war persönlich anwesend, alle anderen werden nachgereicht. Die PSG Friedrichshafen besteht seit 71 Jahren und hat über 1600 Mitglieder. Das Vereinsgelände befindet sich am Seemooser Horn in Friedrichshafen.