Jahreshauptversammlung des Kanusport Friedrichshafen

Die kommissarische Leitung übernahmen in Abstimmung mit dem Hauptverein zum 1. Januar 2021 Thomas Jeltsch als Vorsitzender und Johannes Bleckmann als Stellvertreter, die in ihren Ämtern bei der Hauptversammlung offiziell bestätigt wurden. Des Weiteren wurde Claudia Schilling als langjährige Kassiererin bestätigt. Tamara Haller übernimmt das Amt der Schriftführerin, Arthur Smedek und Kurt Smedek das Amt als Kassenprüfer.

Fritz Stemmer leitete den KSF seit 2004 und zuvor 16 Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender zusammen mit Manfred Wenzel. In dieser Zeit konnten nicht nur sportliche Erfolge gefeiert werden, sondern der KSF konnte sich ständig weiterentwickeln. Mit dem Drachenboot-Sport, der bereits Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften verbuchen konnte und mit der neuen Sparte Stand Up Paddling lebt der KSF die sportliche Vielfalt des Kanusports aus. Großen Zuspruch findet das für Nichtmitglieder wöchentlich angebotene Schnupperpaddeln und der Drachenboot-Wettbewerb am Seehasenfest weit über die Vereinsgrenzen hinaus.

Die Fertigstellung der neuen Sportgerätebox und die Erweiterung des Kraftraums sind nur einzelne Beispiele für die zahlreichen Bauprojekte der Boothausanlage, die unter Fritz Stemmer erfolgreich beendet wurden. Fritz Stemmer sprach einen großen Dank an alle Beteiligten für ihre Unterstützung aus.

Dieses Jahr konnte einem besonders starken Jahrgang mit insgesamt 38 Jubilaren für ihre langjährige Mitgliedschaft applaudiert werden. Besonders stark vertreten war der ausschließlich weibliche Jahrgang mit 23 Paddlerinnen.

Sonja Schmidt wurde aufgrund ihre erfolgreichen Teilnahme bei der Deutschen Drachenbootmeisterschaft für herausragende sportliche Leistung geehrt.

Folgende Mitglieder wurden geehrt für 25 Jahre: Johannes Bleckmann, Alfred Hofstätter, Cordula Hofstätter, Martin Schönle, Ute Schönle, Gabriele Senkbeil; 40 Jahre: Maria Bauhuis, Gerhild Boettger, Alma Bohner, Inge Buhmann, Franziska Diedenhoven, Ursula Eberhardt, Gabi Eccarius, Angela Fickenwirth, Gudrun Hauser, Margarethe Kammerer, Edith Keim, Ursula Keim, Ruth Keller, Ursula Knabe, Ingrid Kosemund, Ingrid Leichtle, Rita Maier, Eleonore Neumann, Lucia Schweizer, Magdalena Schweizer, Gerda Specovius, Irmgard Stemmer, Ute Wenzel; 50 Jahre: Siegfried Eccaarius, Bernd Keim, Klaus-Dieter Oesterle, Herbert Puschmann, Dieter Senkbeil; 60 Jahre: Bruno Günthör, Fritz Stemmer; 65 Jahre: Manfred Wenzel; 70 Jahre: Manfred Schweizer.