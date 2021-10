Jahreshauptversammlung der TSV-Fußballer Fischbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über eine Saison im Zeichen von Corona berichtete Abteilungsleiter Marijan Kosel bei der Hauptversammlung der TSV-Fußballer in Fischbach. Zum Saisonabbruch Ende Oktober 2020 lagen beide aktiven Mannschaften auf einem einstelligen Tabellenplatz. Andy Zimmer als Trainer der Zweiten und Cheftrainer Hans-Dieter Mayer sei es nach der desaströsen Vorsaison gelungen, wieder Stabilität in die Mannschaften zu bringen. Mit der Verpflichtung des neuen Trainerteams, Felix Müller als Trainer der 2. Mannschaft sowie Cheftrainer Christian Regler und Co- und Spielertrainer Nico Di Leo, habe man die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Hans-Dieter Mayer als sportlichem Leiter sei man nun insgesamt bestens aufgestellt. Abseits des Sportlichen standen ein Veteranentreffen, eine Crowdfunding-Aktion sowie die Stadionverschönerung mit Einweihungsfest auf dem Programm.

Der Dank ging an alle Ausschussmitglieder, Jugendtrainer, Sponsoren und Gönner, an Ute Köhler und Walter Stehle vom Gesamtverein, ebenso wie an alle Helfer und Ehrenamtlichen.

Im Bericht der Jugendleitung freute sich Hans-Jürgen Pfister, dass es in den unteren Jugenden einen enormen Zulauf gegeben habe, so dass man neben der B- und C-Jugend mit zwei D-, drei E- und zwei F-Junioren-Mannschaften in die neue Saison gehe. Zudem sind bei den Bambinis über 30 Kinder, die es zu betreuen gelte. Die Meldung der A-Junioren musste aufgrund der dünnen Spielerdecke leider wieder zurückgezogen werden. Davon profitieren die Aktiven, die die A-Jugendlichen inzwischen voll bei sich integriert haben. Momentan sei man bemüht, ausreichend qualifizierte Jugendtrainer zu gewinnen. Pfister appellierte an die Mitglieder, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Bei der Trainerqualifizierung unterstütze der Verein.

Auch die Kassenberichte von Tim Mayer und Raphael Weber fielen trotz Corona aufgrund guten Wirtschaftens und der Unterstützung durch den Freundeskreis positiv aus. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet.

Auch die Wahlen von Jonas Eichhorn als Schriftführer, Raphael Weber als Kassier der Jugendkasse und Hans-Dieter Mayer als Beisitzer erfolgten einstimmig.