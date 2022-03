Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung der Camping-Freunde Friedrichshafen (CFF) standen in diesem Jahr turnusgemäße Vorstandswahlen an. Wiedergewählt wurde der 1. Vorsitzende Eberhard Utz. Die Ämter des 2. Vorsitzenden und des Schriftführers waren neu zu besetzen, da sich die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr zur Wahl stellten. Gewählt wurden zum 2. Vorsitzenden Jean Claude Moyen, die neue Schriftführerin ist Rita Herb. Gabi Bührlen wurde als Kassiererin bestätigt.

In seinem Bericht konnte der 1. Vorsitzende Eberhard Utz stolz berichten, dass der Verein nun in das 25. Jahr seines Bestehens geht und sehr aktiv ist, trotz Corona. Der CFF zählt derzeit 71 Mitglieder. Die Pandemie beeinflusste das Clubleben doch sehr stark. Das Programm reduzierte sich folge dessen auf ein paar Clubabende und wenige Ausfahrten. Die Reisen durch Ostdeutschland 2020 und in den Norden Deutschlands 2021 waren beide erfolgreich und verliefen harmonisch. Auch die beiden Grillfeste waren ebenfalls gut besucht.

In die Saison 2022 starten die Camping-Freunde Friedrichshafen mit einem anspruchsvollen Programm. Anfang April startet die Ausfahrt Mandelblüte in der Pfalz, vom 13. bis 20. April findet eine Ausfahrt an den Lago Maggiore statt. Die 24 Teilnehmer hoffen auf warme Tage am Lago, Entspannung und schöne Erlebnisse am Oberitalienischen See. Am 21. Mai startet die große Italien-Rundfahrt unter dem Motto „Giro Italia“. Reiseleiter Eberhard Utz: „Ich freue mich wahnsinnig, die Teilnehmer durch die schönsten Landschaften Italiens führen zu dürfen. Die kulturellen Highlights und der kulinarische Teil werden dabei nicht zu kurz kommen.“

Weitere Höhepunkte im Clubjahr sind das 25-jährige Jubiläum in Orsingen und die Theaterausfahrt nach Röttingen. Im September wollen die Clubmitglieder mit ihren Reisemobilen Luxemburg und Belgien kennenlernen. Auf der Rückfahrt werden einige schöne Orte in Nordfrankreich besucht. Eberhard Utz wünscht sich für die Zukunft, dass die Camping-Freunde Friedrichshafen mehr jüngere Mitglieder gewinnen können. Der Club möchte deshalb auch vermehrt kürzere Reisen anbieten für Mitglieder, die noch im Berufsleben stehen.