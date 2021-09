Jahreshauptversammlung Bayern Fanclub Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 22.08.2021 hielt der FC Bayern Fanclub Friedrichshafen im Hotel Krone Ettenkirch ihre Jahreshauptversammlung mit Wahlen ab.

Im Nebenraum des Hotels Restaurant Krone konnte der 1. Vorsitzende Markus Scheffold über 30 Mitglieder, die der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt waren, begrüßen. Die Anwesenden mussten sich vor dem Zutritt entsprechend der geltenden Corona-Verordnung einer 3-G-Prüfung unterziehen.

Präsident Markus Scheffold sprach in seinem Bericht an, dass nunmehr nach 2 ½ Jahren Corona sich endlich wieder Fanclubmitglieder gemeinsam treffen konnten. So lange sei es seit der letzten Versammlung her.

Viele geplante Ereignisse konnten in der abgelaufenen Zeitspanne nicht stattfinden. So konnte z.B. das 35-jährige Vereinsjubiläum 2020 nicht mit den angedachten Feierlichkeiten am 03.Oktober über die Bühne gehen. Fahrten zu den Ligaspielen des FC Bayern fanden nicht statt. Der letzte Spielbesuch in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg datierte er auf März 2020.

Stadionbesuche in der Allianz Arena wären theoretisch möglich, aber durch die Kapazitätsbeschränkungen und das Bestellprocedere aufgrund der Corona-Pandemie, eine reine Glückssache, so Präsident Scheffold. An eine Fanclubausfahrt sei derzeit nicht zu denken.

In der Corona-Zeit hätte der FC Bayern Fanclub Friedrichshafen im Jahre 2020 drei ausgewählte ambulante Pflegedienste anlässlich des 35-jährigen Bestehens mit einer Spende von jeweils 350 Euro bedacht, die von Mitgliedern der Vorstandschaft übergeben worden seien.

Die 2. Vorsitzende Anita Imgrund verlas eine Vielzahl von Clubmitgliedern, die in den Jahren 2019 bis August 2021 runde Geburtstage von 20 bis 80 Jahre feiern konnten. Anwesende betroffene Mitglieder erhielten von ihr jeweils einen Verzehrbon.

Es folgten im Anschluss Berichte des Kassiers Christoph Amann, welcher die Finanzsituation des Clubs darstellte und die Ein- und Ausgaben erläuterte und des Kassenprüfers Martin Keller. Die Kassenprüfung, welche er zusammen mit Hans-Jürgen Sessler durchgeführt hätte, ergaben keinerlei Beanstandungen und er schlug eine Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft vor.

Formell wurde auf Vorschlag des Fanclubmitglieds Hans Peter Talge die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet. Im Anschluss wurden die anstehenden Neuwahlen in offener Abstimmung durchgeführt.