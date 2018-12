Jahresempfang: Viele Karten werden online bestellt

Die Nachfrage nach Karten für den Jahresempfang am 20. Januar um 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus ist traditionsgemäß sehr hoch. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist der Anteil der Onlinebestellungen jedoch im Vorfeld stark gestiegen. „Nur so ist es wohl zu erklären, dass es am Samstagvormittag keine Schlangenbildungen wie sonst gab“, sagte Andrea Kreuzer vom Amt für Kommunikation und Medien. Wer noch keine Karten hat, kann am Montag um 8 Uhr im Bürgeramt Fischbach sowie in den Ortsverwaltungen noch Karten, sofern verfügbar, bekommen.

Mehr als 1400 Bürger werden zum Jahresempfang erwartet, zudem Oberbürgermeister Andreas Brand einlädt und Wolf-Henning Scheider, ZF-Vorstandsvorsitzender, als Gastredner auftreten wird.

Aufgrund der großen Nachfrage werden laut Stadtverwaltung wie immer vor dem Jahresempfang kostenlose, nummerierte Karten für den Hugo-Eckener-Saal und Karten für Plätze mit freier Platzwahl in den Nebensälen ausgegeben. Online können die Karten bestellt werden unter www.friedrichshafen.de.