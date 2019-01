Jahresempfang kreist um die Zukunft der Mobilität

Der Jahresempfang bot das ideale Podium, um den Friedrichshafenern den neuen Vorstandsvorsitzenden der ZF und sein Konzept für die Zukunft des Konzerns vorzustellen. Wolf-Henning Scheider sprach dabei über den Umbau des Unternehmens, gab der Hybridtechnologie den Vorzug vor der reinen E-Mobilität und er bekannte sich zum Standort Friedrichshafen mit seinen 9400 Mitarbeitern.

„Wir bauen in nur einigen Jahren unser Unternehmen um – vom Getriebe- und Fahrwerksspezialisten zu einem Technologiekonzern für die Mobilität der Zukunft“, sagte Wolf-Henning Scheider im vollen GZH. Im Zentrum des Umbaus stehen Elektromobilität und autonomes Fahren. Zwölf Milliarden Euro wolle ZF in den kommenden fünf Jahren in diese Bereiche investieren – Geld, das durch den Verkauf bestehender Technologien und Produkte verdient werden soll. Die traditionellen Geschäftsfelder bleiben also wichtig. Die großen Investitionen in die ZF der Zukunft verband Scheider auch mit dem Bekenntnis zur Stiftungsstruktur des Unternehmens. Sie erlaubt es, langfristige Strategien zu verfolgen, die nicht schnelle finanzielle Erfolge an erste Stelle stellt: „Unsere Eigentümerstruktur gibt uns einen längeren Atem für manches Projekt, wo börsennotierte Unternehmen eher den nächsten Quartalsabschluss im Auge haben müssten.“

Warnung vor reinen E-Mobilen

Scheider machte den Wandel der Branche deutlich. Die Geschwindigkeit von Hochleistungscomputern und Software-Algorithmen seien in Zukunft wichtiger als Zylinderzahl, Hubraum und die Anzahl der Getriebegänge. Hinsichtlich der E-Mobilität warnte er davor, auf reine E-Mobile zu setzen. „Große und schwere Batterien von reinen Elektrofahrzeugen sind in den nächsten Jahren in der Umweltbilanz keineswegs ideal.“ Solange der Strom nicht aus erneuerbaren Energien stamme, ohnehin nicht.

Beim Jahresempfang im Graf-Zeppelin-Haus skizziert der ZF-Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider die Zukunft des Konzerns.

Zudem seien Batterie-Elektrofahrzeuge auch in acht Jahren noch teurer als heutige Konzepte. ZF setzt deshalb auf Hybridtechnik, mit Batterien für rund 100 Kilometern Reichweite. Danach schaltet sich der Verbrennungsmotor zu. Diese „EVPlus“-Technik von ZF sei ideal für die täglichen Fahrten von Pendlern. „Die Fahrzeuge verbrauchen bis zu 75 Prozent weniger Kraftstoff und fahren in Städten emmissionsfrei“, so Scheider, der auf einen „Volks-Hybrid“ abzielt, den sich jeder leisten kann.

Plädoyer für den Diesel

Zugleich warnte er davor, die Dieseltechnologie abzuschreiben. Sie werde in Deutschland stigmatisiert, geächtet und mit Fahrverboten belegt. Dabei sei sie noch nie so sauber gewesen wie heute und könne dazu beitragen, die Pariser Klimaziele zu erreichen.

Scheider bekannte sich zum Standort Friedrichshafen: ZF will hier „einige hundert neue Stellen für Ingenieure und Techniker schaffen“- nicht nur zur Entwicklung der E-Mobilität und autonomem Fahren, sondern auch für den Bereich Nutzfahrzeugtechnik, in dem ZF noch viel vorhabe, so Scheider. Dass ZF vor Ort investiert, zeigt das 70 Millionen teure neue technische Prüfzentrum in Allmannsweiler, das in vier Wochen eröffnet wird. „Und das war gewiss nicht das letzte Bauprojekt am Standort“, versprach Scheider. Dass Friedrichshafen zur Teststrecke für automatisiertes Fahren wird, kann indes Ängste um die Sicherheit des Straßenverkehrs schüren. Scheider versuchte, sie zu nehmen: „Was wir hier einsetzen, sind Fahrzeuge mit Straßenzulassung – und in nächster Zeit stets mit ausgebildetem Sicherheitsfahrer.“ Gegen Ende des Jahres soll der Ego-People Mover über die Häfler Straßen rollen, ein autonom fahrender Kleinbus.

Mehr entdecken: So war der Jahresempfang in Friedrichshafen

Für den globalen Markt arbeitet ZF an sicheren und sauberen Mobilitätslösungen. Einen Königsweg für die Metropolen der Welt sah Scheider dabei nicht, weil die Gegebenheiten der Städte sich unterscheiden – „jede erfordert ihre eigenen Mobilitätslösungen“. ZF beziehe deshalb alle Technologien ein, die dazu beitragen könnten.

Scheider spielte auf die Politik an, als er sich entsprechende Rahmenbedingungen für neue technische Entwicklungen wünschte. „Eine ideologisch motivierte Verfestigung auf das noch in den Kinderschuhen steckende E-Fahrzeug wird uns nicht weiterbringen. Technologieoffenheit und das Ringen um die überzeugendsten Lösungen hingegen schon.“

Mehr entdecken: Brand ruft zum Engagement in der Kommunalpolitik auf

Beim Jahresempfang im GZH hoffen die Bürger auf weniger Baustellen und mehr Bars