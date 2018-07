Jahresempfang: Friedrichshafener Klinikumchef lobt seine Mitarbeiter

Wussten Sie, dass am Dienstag norwegischer Nationalfeiertag war? Die allermeisten Gäste des Jahresempfangs des Klinikums an jenem Abend hatten das ganz sicher auch nicht auf dem Schirm. Bis auf Prof. Dr. Kaare Tesdal, den ärztlichen Direktor des Hauses. Selbst gebürtiger Norweger war er vom Termin des Empfangs gar nicht begeistert, erzählte Johannes Weindel, Geschäftsführer des Klinikums, in seiner launigen Rede. Gekommen ist Tesdal natürlich trotzdem, als Dankeschön dafür hatte ihm Weindels Mannschaft einen Überraschungsgast organisiert: Karl-Ake Sjöborg, Studienfreund Tesdals und Mediziner. Alle anderen Gäste profitierten aber auch vom Fest der Norweger, bot doch das abschließende Buffet allerlei Köstlichkeiten aus dem hohen Norden.

Zuvor ließ Geschäftsführer Weindel die Höhepunkte des abgelaufenen Jahres Revue passieren. Besonders stolz zeigt er sich auf „den Meilenstein“ Mutter-Kind-Zentrum, in dem erstmals fachübergreifend zum Wohle von Müttern und Kindern zusammengearbeitet werde. Nur viereinhalb Jahre seien von der ersten Idee bis zur Fertigstellung vergangen, den geplanten Kostenrahmen von 18,5 Millionen Euro habe man eingehalten. „Die Mühen“, so Weindel, „haben sich gelohnt.“ Außerdem würdigte er die Umwandlung der urologischen Beleg- in eine Hauptfachabteilung, den Kauf des OP-Roboters „Da Vinci“, die Schaffung einer elektrophysiologischen Sektion, den Start einer Außenstelle des Zentrums für Psychiatrie und das Richtfest für das neue Ärztehaus. All das habe man auf dem Medizin-Campus alleine gestemmt, trotz zahlreicher Zusammenarbeitsangebote in die Region. Offenbar hätten andere den eingeschlagenen Weg „nicht mithalten können oder wollen“, so Weindel. Ausdrücklich dankte der Geschäftsführer seinen fast 1000 Mitarbeitern, die viel Pioniergeist gezeigt hätten. Sechs Jahre nach der Gründung der Klinikum-GmbH schreibe man beständig schwarze Zahlen.