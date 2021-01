Jahresauftakt mit Lukas Maase: Der realistische Kopf beim VfB Friedrichshafen

In der Volleyball-Bundesliga treffen Maase und Co. am Mittwoch auf die WWK Volleys Herrsching. Anpfiff in der heimischen Zeppelin Cat Halle A1 ist um 17.30 Uhr, weiter sind keine Zuschauer zugelassen. Der VfB Friedrichshafen hofft auf einen guten Start im Jahr 2021 – auch, um direkt ein Signal an die Konkurrenz zu senden. „Den Vorteil, den wir uns in der Hinrunde gegenüber Düren und Berlin erarbeitet haben, wollen wir verteidigen. Und da gehört ein Sieg gegen Herrsching dazu“, so VfB-Coach Michael Warm in der Clubmitteilung. (sz)