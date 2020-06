Die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses treffen sich am Montag, 22. Juni, um 16 Uhr zur öffentlichen Sitzung in der Messehalle A2. Es werden die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2019 und Ausblicke auf die wirtschaftliche Lage 2020 folgender städtischer Beteiligungsgesellschaften vorgestellt: Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Bodenseefestival GmbH, Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH, Ritz – Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH, Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen GmbH, Technische Werke Friedrichshafen GmbH und Flughafen Friedrichshafen GmbH. Wer die öffentliche Sitzung mitverfolgen will, kann auf dem Parkplatz P West 1 parken. Der Weg zur Sitzung ist ausgeschildert.