Italienische Zirkustruppe „Sonics“ fasziniert mit poetischer Artistik

So richtig hat man sich nicht vorstellen können, was einen am Freitagabend beim Gastspiel der italienischen Zirkustruppe „Sonics“ erwartete, der Programmtitel „Duum“ half da nicht weiter. Eine „musikalisch-poetische Akrobatik-Show“ mit „atemberaubender Athletik und der Schwerkraft trotzender Akrobatik, aufwendiger Bühnenmaschinerie und zahlreichen Licht- und Spezialeffekten“ war angesagt – „das wird wohl eine Mischung aus ‚König der Löwen‘ und Zirkus“, vermutete eine Zuschauerin.

Eine Projektion zauberte schon vor Beginn der Show eine unwirkliche Welt auf die Bühne: Felselemente, geheimnisvoll verschlungene Stoffbahnen wie Tentakel, dazu eine ruhige Musik mit Vogelgezwitscher stellten die sagenhafte Welt „Agharta“ im Erdinneren vor. Ein Erzähler mit Gesichtsmaske führte ein in die märchenhafte Geschichte von Wesen, die den Sprung auf die Erdoberfläche, den „Duum“, schaffen wollen. In immer neuen Ansätzen versuchen sie, nach oben zu dringen und kehren doch enttäuscht in ihre Welt zurück, ehe sie ganz zuletzt voller Euphorie die geglückte Ankunft in Grün und Sonnenlicht feiern. Die immer neuen Ausbruchsversuche liegen der Akrobatikshow zugrunde, wobei das Programmheft Bilder von Menschenknäueln in luftiger Höhe vorgaukelt, auf die man lange warten muss. Sechs Artisten sind auf der Tournee dabei, drei Männer und drei Frauen mit gestählten Körpern, mit eleganten, geschmeidigen Bewegungen. Mit auf der Bühne ist der Erzähler und Drahtzieher Serafino, den Co-Regisseur Antonio Villella selbst spielt. Wie ein Puppenspieler blickt er den Geschöpfen nach, entwirft neue Strategien, neue Gerätschaften für den ersehnten Weg nach oben. Wie Insekten bewegen sie sich am Boden, blicken denen nach, die den Weg nach oben wagen, allein mit dem Rhönrad, allein am Ring, am Seil, am Trapez, am Vertikaltuch. Aufwendiger werden die Metallkonstruktionen, an denen schließlich drei oder vier Artisten sich kopfüber und kopfunter bewegen oder einander umschlingen. Akrobatik gibt es auch am Boden, wie Schlangenmenschen umschlingen sich zwei Artistinnen, verbiegen ihre Körper, dass schon das Zusehen wehtut. Elemente wie Mondsicheln zaubern Blüten im Schwarzlicht, Riesenflügel mit Lichtpunkten entfalten sich zu Blüten. Immer gibt es ästhetische Bilder zu schauen, bis zuletzt die Visionen alle ergreifen, neue Aufhängungen alle sechs in der Luft kreisen und sich winden lassen. Die Musik unterstreicht die Spannung, das Licht wechselt, schafft Schattenspiele, die nach unten wandernde Projektion schafft die Illusion des Höhenflugs.