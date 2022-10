IT-Spezialist eröffnet neue Niederlassung in Friedrichshafen

Advanced Unibyte hat eine neue Niederlassung in Friedrichshafen eröffnet. Das schreibt das Unternehmen, zu dessen Expertise unter anderem IT-Infrastruktur und Speicherlösungen gehören, in einer Pressemitteilung. Der neue Standort befindet sich demnach im Competence Park.

Dort profitiert Advanced Unibyte laut Mitteilung von der „Verbindung von modernen Gebäuden, innovativen Firmen und vorhandenem Netzwerk, mit der Nähe zu Hochschule und Kunden“. Ziel sei es zudem „mit neuen Arbeitsmodellen dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“ und zu wachsen. „Wir schauen positiv in die Zukunft, obwohl uns natürlich auch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung beschäftigt“, wird Sandro Walker, Gründer und Geschäftsführer von Advanced Unibyte zitiert.

Er freue sich, „im innovativen Umfeld in Friedrichshafen unsere vierte Niederlassung zu eröffnen“, so Walker weiter. Zur Eröffnung startet das Unternehmen mit drei Mitarbeitenden und möchte auch in der Stadt am Bodensee moderat wachsen. Für das kommende Jahr sind laut Mitteilung sieben bis zehn Arbeitsplätze geplant, eine Erweiterung des Büros im gleichen Gebäude ist demnach möglich.

Mit Kooperationen vor Ort – etwa mit dem ebenfalls im Competence Park angesiedelten Partner FullStacks – möchte das Unternehmen tiefer in die Bereiche Automatisierung und Monitoring von IT-Prozessen einsteigen. „Seit jeher setzen wir auf Partnerschaften, denn gemeinsam können wir mehr erreichen. Die IT ist vielschichtig, unser Expertenwissen in IT-Infrastrukturen, im Rechenzentrum und in der Cloud, gekoppelt mit der Spezialisierung von FullStacks eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten“, wird Advanced-Unibyte-Chef Sandro Walker zitiert.

Die Advanced Unibyte GmbH gibt es seit 1994. „An vier Standorten deutschlandweit – Hauptsitz in Metzingen, Niederlassungen in München, Freiburg, Leverkusen und Friedrichshafen – betreuen die IT-Experten ihre Kunden vor Ort“, heißt es in der Pressemitteilung.