IT-Nachwuchs geht auf Schnupperkurs

Sieben Schüler der Gemeinschaftsschule Graf-Soden haben anlässlich des Projekts „Tecademy“ beim Softwareunternehmen Doubleslash hinter die Kulissen geblickt. Die „Tecademy“ fördere naturwissenschaftlich-technisch interessierte Schüler der Klassen sechs bis neun an Realschulen in allen Schulamtsbezirken in Baden-Württemberg. Das Projekt ermögliche Schulen eine beständige Vernetzung mit Wissenschaft und Wirtschaft. Unternehmen könnten so potenzielle Auszubildende frühzeitig kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung.

Doubleslash nehme nach eigenen Angaben schon seit Jahren an Projekten wie dem „Girls Day“ oder „Wissen was geht“ teil. Nun öffnete die Häfler Softwareschmiede seine Türen erstmals für die „Tecademy“, um den Jugendlichen Ausbildungsmöglichkeiten und Informationen zu einem Studium in der IT weiterzugeben. Bei einem Rundgang durchs Unternehmen machten sich die Achtklässler gleich selbst ein Bild vom typischen Arbeitsalltag bei Doubleslash.

Anschließend stellte der angehende Anwendungsentwickler Marius Dienel seinen Berufsalltag bei dem Unternehmen vor. Er gab den Schülern einen Einblick in den Ablauf einer Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder den Fachinformatiker für Systemintegration. Anschließend durfte der potenzielle IT-Nachwuchs selbst Hand anlegen. In einem kleinen Programmierwettbewerb lernten sie Basics in Sachen Programmierung. Die Aufgabe: Das Logo des Unternehmens mit der Programmiersprache Robot Carol nachbauen. Die Erkenntnis: So schwer ist das gar nicht und macht sogar Spaß, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Wir wirken gerne an Projekten wie Tecademy mit und geben Jugendlichen so einen Einblick in ein mittelständisches IT-Unternehmen. Und man weiß ja nie – vielleicht sitzt ein zukünftiger Azubi mit im Raum“, sagt Nadine Schiffmann von Doubleslash. „Uns ist es wichtig, den Jugendlichen einen authentischen Eindruck von uns als Unternehmen zu vermitteln. Ganz im Sinne unserer Nachwuchsstrategie sind wir daran interessiert, viele junge IT-Talente auszubilden“, so Schiffmann.