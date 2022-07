Ist Französisch eine attraktive Sprache? Absolument!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gute Betonung und Aussprache, moderates Sprechtempo kombiniert mit einer flüssigen Satzmelodie – das waren wiederum die Kriterien für den diesjährigen französischen Vorlesewettbewerb der Deutsch-Französischen Gesellschaft Friedrichshafen an der Gesamtschule Graf Soden.

Sechs Schüler der Klassenstufe neun traten im schulinternen Wettbewerb an. Die GGS war am 22. Juni wiederholt Gastgeber des „Vorlesewettbewerbs Französisch“, veranstaltet in Kooperation mit der DFG FN. In der ersten Runde lasen die Teilnehmer (Anna Podibrad, Miriam Kinzig, Raphael Finkbeiner, Precious Aslem, Magdalena Droste und Irem Karpuz) Texte vor, die sie selbst aussuchten. In der zweiten Runde bekamen die Schüler einen unbekannten Text, den die DFG FN auswählte.

Versprecher gehören zum Alltag und wurden daher von der Muttersprachler-Jury keineswegs bewertet. „Wichtig ist die natürliche Weise des Vorlesens und das spontane Erfassen eines völlig fremden Textes, so wie im richtigen Leben auch“, meinte Ulrike Müller von Kralik, Präsidentin der DFG-FN.

Der Wettbewerb soll die Wertschätzung der Fremdsprache Französisch in den Fokus rücken. Der Anlass des Wettbewerbes ist, die Schüler zu motivieren, sie in ihrem Lernen zu bestärken. Der Besuch der „waschechten“ französischen Jurymitglieder brachte einen Hauch des „savoir-vivre“ in die Schule, und zeigte, warum es sich lohnt, Französisch zu lernen.

Philippe Piche, Jugendreferent der DFG FN und Organisator des Wettbewerbs ermutigte die Schüler und nahm ihnen durch das Erzählen einiger Anekdoten das Lampenfieber. Das Auswählen des finalen Siegers fiel der Jury diese Mal sehr schwer, da die Bewertungsunterschiede minimal waren. Philippe Piche, Maryse Gangloff und Monique Brunel-Schneider wählten nach langem Abwägen Magdalena Droste als Gewinnerin. Ulrike Müller von Kralik überreichte allen Teilnehmenden eine Urkunde und ein Präsent.

„Sprache spielt eine immer wichtigere Rolle in unserer Gesellschaft. Sie verbindet, baut Brücken zwischen Ländern und sorgt für Völkerverständigung auf sozialer, politischer und kultureller Ebene, wie im täglichen Miteinander“, stellte die Präsidentin fest und bedankte sich bei der Französischlehrerin Anke Kokkinis für die perfekte Organisation und Vorbereitung der teilnehmenden Schüler und bei der Schulleitung Iris Engelmann für den hohen Stellenwert des Fachs Französisch.