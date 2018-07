Elvis rastet völlig aus. Er ist so sehr in der Musik, dass jeden Moment ein Herzinfarkt droht. Er treibt die Band voran, wirft sich in die vorpreschende E-Gitarre, den aufgeheizten Bläsern entgegen und singt um das, was von seinem Leben noch übrig ist. Denn Elvis ist fertig. Lange hat ihn sein Manager, Colonel Parker, für hohe Gagen in schlechten Filmen verheizt.

Dann zehrt der Pop der Beatles und Rolling Stones am Superstar-Status des King. Er versteckt sich in seiner Graceland-Villa, schluckt kiloweise Tabletten, die Ehe mit Priscilla ist in Scherben. Aber er will es noch mal wissen.

Jetzt singt Elvis jeden Song, als sei es sein letzter. Dass das keine bloße Redewendung bleibt, ist Nils Strassburg zu verdanken. Um dem King so nahe zu kommen, muss er auch an die eigenen Grenzen gehen. Dabei nicht die Kontrolle zu verlieren, ist ein Kunststück, und Strassburg gelingt es. Er singt sich insbesondere durch das Programm von Elvis’ legendärer Show „Aloha from Hawaii via Satellite“, die 1973 quasi weltweit im Fernsehen übertragen wurde.

„Burning love“, See See Rider“ oder „Steamroller Blues“ – in allen diesen Nummern ist im großen Zelt der Druck größer als in den echten Aufnahmen von damals. Das Publikum im großen Zelt dankt es – es lässt den King und seine Band nicht von der Bühne, und er legt immer noch einen drauf. Bis er zuletzt mit „Sweet Caroline“ von Neil Diamond in den Schlager rutscht, zum Zeichen: Jetzt ist Schluss.

Dramaturgisch nicht überzeugend

Die Württembergische Landesbühne Esslingen hat sich für die Produktion „ELVIS, Comeback“ nicht nur Nils Strassburg ins Boot geholt, sondern die komplette Musiker-Besetzung seiner Show „The Elvis XPerience“. Sie sind das große Plus dieser Aufführung. Dramaturgisch überzeugt sie nicht so recht.

Die erste Dreiviertelstunde braucht der Abend, um den Schlamassel nachzuzeichnen, in dem Elvis steckt. Sein Manager, dem er ausgeliefert ist, seine Freunde, die eigentlich nur Aufpasser sind, seine kaputte Ehe und seine Affären. Lacht der angeschlagene King sich eine neue Freundin an, wird sie von seinem Umfeld erst mal eingewiesen: „Wenn er nachts aufs Klo geht, gehst du mit, klopfst an die Tür und fragst, ob alles okay ist.“ In Rückblenden kommen noch seine ersten Plattenaufnahmen hinzu, der Durchbruch zum eigenen Stil im Sun Records-Studio von Sam Phillips. Das alles wird differenziert auf die Bühne gebracht, aber Livemusik kommt dabei kaum vor. Wenn doch, wird ein Song schon mal von Dialogen unterbrochen, ehe er weitergeht. Es fehlt die Balance zwischen Spielszenen und Musik. Die erste Hälfte ist auf die Handlung konzentriert, die zweite aufs Konzert. Dadurch entstehen anfangs Längen. Und so mancher schrille Kreisch-Alarm auf der Bühne geht wie ein Nadelstich durchs Trommelfell. Dass Elvis ein Frauenschwarm war, schlägt sich aufs Gehör und auf die Nerven.

Wer ist schuld am frühen Ende dieses Idols: Sein Umfeld, das Elvis als Gelddruckmaschine benutzte und ihn noch auf Tour schickte, als er längst am Ende war? Oder seine eigene verhängnisvolle Wesensart, die sowieso alle Warnungen in den Wind geschlagen hätte? Dieser Abend lässt es offen. Von Elvis stammt der Satz, seine einzige wahre Liebe sei die zum Publikum. Mit diesem Publikum trauert Nils Strassburg, als er der Menge im Zelt den Rücken zukehrt und sehr in sich gekehrt die schönste Ballade von Elvis singt: „I can’t help falling in love with you“.